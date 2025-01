La marque DOOGEE propose plusieurs déclinaisons de sa gamme de smartphones robustes, dont une série S pour Spark.

Il s'agit d'appareils renforcés et polyvalents allant du milieu au haut de gamme. Pour faire des étincelles, ils cherchent à se démarquer et ne rognent pas sur certaines performances.

Le S100 a ouvert la voie en 2023 avec un processeur MediaTek G99, un capteur photo haute définition de 100 mégapixels et un dos en similicuir. Une version Pro du S100 a introduit une batterie de 22 000 mAh et l'équivalent d'une lampe de camping de 900 lumens. Le S110 a bénéficié d'un double écran multifonctionnel, tandis que le Smini a adopté un format compact.

L'année dernière avec la série S

En 2024, la série de smartphones de DOOGEE s'est enrichie des modèles S118, S118 Pro, S119 et S200. Les S118 et S118 Pro affichent sur un écran FHD+ de 6,6 pouces, intègrent une batterie de 10 800 mAh et bénéficient d'un triple capteur photo avec traitement IA.

Le S118 s'appuie sur une puce G100, tandis que c'est un processeur Dimensity 7050 pour le S118 Pro. Le modèle S119 est équipé pour sa part d'un second écran de 1,32 pouce, d'une batterie de 10 200 mAh et de 512 Go de RAM.

Le modèle S200 adopte un design voulu futuriste à l'inspiration mecha et ses armures robotisées. Son écran secondaire multifonction de 1,32 pouce est avec technologie Amoled.

À venir pour la série S de DOOGEE

Pour la suite, la marque DOOGEE prévoit d'améliorer le modèle S119 qui sera également proposé en version Pro, tandis que des modèles S200 Max et S200 Ultra seront lancés. Un certain mystère est pour le moment conservé.