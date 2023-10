Pour le Singles' Day, l'équivalent chinois du Black Friday qui se déroule le 11 novembre, DOOGEE lancera officiellement ses deux nouveaux smartphones : le Smini et le N50 Pro, des appareils ultras solides spécialement conçus pour les amateurs de photographie en extérieur.

Commençons par le smartphone DOOGEE Smini. Il offre une double caméra IA arrière de 50 MP pour les paysages et les portraits, et 2 MP pour les vues rapprochées, ainsi qu'une caméra avant de 8 MP pour les selfies ou les appels.

Le smartphone possède un écran QHD+ TFT de 4,5 pouces. Très robuste, il est résistant à l'eau, à la poussière et aux chutes. Vous pouvez donc le transporter partout avec vous sans crainte, et il est également très compact.

Grâce à son petit écran arrière, vous avez accès à toutes les informations rapidement comme la température, l'humidité, la date, le niveau de batterie et le statut de chargement.

Il possède un processeur Helio G99 Octa Core pouvant aller jusqu'à 2,2 GHz, 15 Go de RAM (8 Go + 7 Go d'extension), 256 Go de ROM pouvant aller jusqu'à 2 To ainsi qu'une batterie 3000 mAh à haute capacité avec chargement rapide de 18 W.

Le Smini dispose d'un Wi-Fi double-bande et d'une double carte SIM pour rester facilement connecté en extérieur.

Le smartphone DOOGEE Smini sera disponible officiellement pour le Singles' Day le 11 novembre sur AliExpress et Amazon.





Passons maintenant au DOOGEE N50 Pro. Il offre caméra avant de 8 MP Samsung pour les selfies ou les appels, ainsi qu'une double caméra IA arrière Samsung : une à 50 MP destinée aux paysages ou aux portraits et une macro à 2 MP pour capturer les détails.

Il possède un puissant processeur octa-core, 20 Go de RAM (8 Go + 12 Go d'extension), 256 Go de ROM jusqu'à 1 To lui permettant d'effectuer aisément des tâches complexes et une batterie haute capacité de 4200 mAh avec charge rapide de 18 W.

Avec son design élégant, le N50 Pro offre un écran HD+ de 6,52 pouces et ne pèse que 187 g. Il procure également un son clair et un audio de haute qualité.

Il dispose d'une carte SIM double et d'un Wi-Fi double-bande pour rester connecté facilement partout.

Le DOOGEE N50 Pro sera disponible également sur AliExpress et Amazon le 11 novembre à l'occasion du Singles' Day. Le prix n'a pas encore été dévoilé.