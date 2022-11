La marque Doogee est basée à Shenzhen en chine, elle a été fondée en 2013. La société est spécialisée dans la conception et le développement de smartphones. Aujourd'hui, elle propose un nouveau produit, sa première tablette tactile, la Doogee T10.

Elle affiche un look ultra mince (7,5 mm) et élégant. La tablette est équipée d'un écran FHD Fullview de 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle prend en charge le mode-écran partagé qui permet de séparer son écran en deux pour offrir un confort de travail. La tablette tactile profite de la certification TÜV Rheinland qui indique une bonne protection pour vos yeux.

La tablette est dotée également du support Google Widewine DRM L1 qui offre une expérience cinématique incontournable lors de vos sessions Disnney+, Hulu, Prime Video et Netflix.

La Doogee T10 est propulsée par le processeur octo-core Unisoc T606 cadencé à 1,6 GHZ avec 15 Go de RAM (8 Go + 7Go étendus) et un stockage de 128 Go qui est extensible jusqu'à 1 To. Elle intègre le système d'exploitation Android 12.

Au niveau de la photo, nous notons la présence d'un capteur de 13 mégapixels à l'arrière et d'une caméra de 8 MP à l'avant pour faire des selfies. Du côté du réseau, la tablette prend en charge la 4G, la 5G, le WiFi et le Bluetooth. Vous profiterez aussi d'un étui en cuir et d'un stylet.

Pour finir, la Doogee T10 est pourvue d'une batterie de 8300 mAh qui est accompagnée d'une charge rapide de 18 W qui offre jusqu'à 4,5 heures de jeu, 25 heures de musique ou encore de 7 heures de vidéos.

Sur le site officiel, pour son lancement mondial, la tablette tactile Doogee T10 est au prix de 152 € au lieu de 182 € avec le code T10. Elle est également disponible sur AliExpress au prix de 143 € avec le code FR10 avec la livraison gratuite.



