T20S: Votre partenaire du quotidien

Pour les professionnels, les employés ont besoin d'un appareil fiable et performant qui puisse suivre leur emploi du temps chargé et les aider à rester organisés et productifs. La tablette DOOGEE T20S pourrait révolutionner la façon de travailler, efficacement, tout en restant abordable.

La DOOGEE T20S vous permet de laisser libre court à votre imagination et votre créativité. Avec son écran 10,4" 2K, cette tablette se place dans un segment où la guerre fait rage, offrant une expérience utilisateur unique. Le design monocoque en métal ultra-fin de 7,9 mm ajoute une touche d'élégance et de portabilité à cet appareil.

Avec la certification TÜV SÜD pour la lumière bleue et des haut-parleurs stéréo, le T20S met l'accent sur la santé de vos yeux et de vos oreilles, garantissant des heures de consommation multimédia confortable et immersive.

Alimenté par un processeur Octa-Core et doté d'une mémoire vive (RAM) de 15 Go, le T20S est une véritable centrale multitâche. Vous pourrez stocker tous vos fichiers, applications et souvenirs en toute simplicité grâce à son espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To). Et avec le système d'exploitation Android 13, vous bénéficierez d'une interface utilisateur fluide et intuitive.

Immortalisez les moments de la vie avec précision grâce à l'appareil photo principal Sony de 13 MP du T20S. La tablette est également livrée avec un clavier magnétique pour une saisie sans effort et une batterie de 7500 mAh qui vous assure l'autonomie dont vous avez besoin tout au long de la journée.

À la maison ou en déplacement, vous pourrez rester connecté notamment avec la double connectivité 4G LTE et le Wi-Fi double bande. Le T20S propose également un espace de jeu numérique pour enfants, offrant un environnement sûr et agréable pour vos petits. De plus, la caméra frontale de 5 MP s'avère efficace, ce qui en fait l'outil parfait tant pour le travail que pour un usage personnel.

Pour conclure, la tablette DOOGEE T20S est le compagnon idéal, fournissant les outils dont vous avez besoin pour exceller dans divers domaines. Grâce à ses performances, ses fonctionnalités sécurisées et sa connectivité, elle devient un atout indispensable.

Cette tablette DOOGEE T20S est proposée à 159,99 € au lieu de 220 € avec le coupon vendeur chez Amazon. La livraison est offerte, pour le lendemain.

T10S: puissance et efficacité, économies garanties

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, disposer d'un appareil fiable et polyvalent est essentiel pour que les adolescents et les étudiants réussissent dans leurs études et restent connectés avec le monde qui les entoure. C'est là que la tablette DOOGEE T10S entre en jeu !

La DOOGEE T10S dispose de fonctionnalités importantes et d'un prix abordable, parfaitement adapté aux jeunes générations. Avec son design élégant et ultra-fin en métal de 8,4 mm, cette tablette arbore un écran FHD de 10,1 pouces, vous plongeant dans des visuels vibrants et des détails réalistes. Que ce soit pour prendre des notes en classe, effectuer des recherches ou profiter du divertissement multimédia, cette tablette est un allié du quotidien qui reflète votre personnalité dynamique. De plus, avec la certification TÜV SÜD pour la lumière bleue, vous n'avez pas à vous soucier de la fatigue oculaire même après une utilisation prolongée.

Fonctionnant sous Android 13, le T10S offre des performances améliorées et une interface conviviale. Dites adieu aux ralentissements et bonjour au multitâche fluide grâce à son puissant processeur Octa-Core. Alimenté par 11 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 1 To), le T10S garantit que vous disposez de tout l'espace nécessaire pour stocker vos fichiers, photos et applications.

Vous pourrez capturer vos plus beaux clichés grâce à l'appareil photo principal Samsung de 8 MP. Restez connecté avec vos proches, grâce aux appels vidéo, à l'aide de la caméra frontale de 5 MP. Peu importe la distance qui vous sépare, vous pouvez rester en contact en quelques secondes seulement. Le T10S est également livré avec un clavier Bluetooth, pour une saisie rapide, et un stylet à sensibilité de pression de 1024 niveaux pour des prises de notes précises.

En tant que compagnon idéal pour vos petits, le T10S est équipé d'un espace de jeu numérique pour enfants, offrant un environnement sûr et éducatif. De plus, avec sa batterie de 6600 mAh, une double connectivité 4G LTE, du Wi-Fi double bande et un système de géolocalisation, le T10S vous permet de rester connecté où que vous alliez.

Pour finir, la DOOGEE T10S est le partenaire ultime des adolescents et des étudiants, offrant un parfait équilibre entre style, performances, fonctionnalités et un prix abordable. D'ailleurs, cette tablette DOOGEE T10S est proposée à 129,99 € au lieu de 149,99 € soit 20 € de réduction avec le coupon vendeur chez Amazon. La livraison est offerte, sous 48 heures.