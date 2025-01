La franchise DOOM évolue et connaitra prochainement un nouvel épisode avec The Dark Ages qui présente un tournant dans la franchise.

Exit le futur plus ou moins proche, la franchise DOOM nous ramènera dans une ambiance médiévale avec son prochain volet qui vient d'être présenté en vidéo.

id Software avait partagé un maigre teaser l'année dernière et finalement DOOM : The Dark Ages s'est enfin dévoilé. Le titre proposera toujours d'incarner le Doom Slayer qui sera cette fois renvoyé au Moyen Âge dans une version envahie par les enfer à la fois chaotique et apocalyptique.

On retrouve tout ce qui fait la saveur de la franchise : des monstres, des flingues, du gore et de la musique agressive pour un cocktail nerveux. Les environnements fourmillent de détails et l'univers médiéval apporte une nouvelle saveur à l'ensemble.

Une fois de plus, ce qui ressort du trailer est une maitrise technique totale de la part d'id Software avec un jeu qui s'annonce fluide et jouissif. Des éléments se veulent particulièrement intéressants comme le bouclier tronçonneuse qui devrait ajouter à la brutalité du titre.

Pour cet épisode, id Software annonce un jeu moins linéaire qui laissera le joueur progresser au fil de ses envie et de son propre rythme.

DOOM The Dark Ages est attendu sur Xbox Series, PC et PS5 le 15 mai prochain, il sortira également en Day One sur le Xbox Game Pass Ultimate.