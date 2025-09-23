C'est un mème aussi vieux que le jeu lui-même, mais il ne prend pas une ride. Le défi "Will it run DOOM?", qui consiste à porter le jeu de tir culte de 1993 sur n'importe quel appareil doté d'un écran, vient de trouver deux nouvelles victimes improbables.

Après les tondeuses, les chargeurs,les fichiers PDF et les tests de grossesse, c'est au tour d'une calculatrice et d'une cigarette électronique de rejoindre le panthéon des machines infernales.

Quels sont ces nouveaux appareils capables de lancer DOOM ?

La première prouesse nous vient d'un utilisateur de Reddit qui a installé le jeu sur sa calculatrice Casio fx-CG50, ajoutant au passage des émulateurs NES et Game Boy.

Mais l'exploit le plus surprenant est celui du modder Aaron Christophel. Il a jeté son dévolu sur une vapoteuse Aspire PIXO, un appareil à moins de 30 euros qui, chose incroyable, embarque un processeur ARM Cortex-M4 et un écran LCD couleur de 323x173 pixels.

Comment est-il possible de jouer sur un si petit objet ?

N'imaginez pas que la vapoteuse fait tourner le jeu nativement. Le véritable obstacle technique était sa mémoire vive, limitée à seulement 64 Ko de SRAM, bien insuffisant pour le jeu.

L'astuce a donc été de transformer la cigarette électronique en un mini écran déporté. Le modder a développé un firmware personnalisé qui permet de streamer l'image du jeu tournant sur un PC vers la vapoteuse via son port USB. Le jeu est donc contrôlé sur l'ordinateur, mais l'action s'affiche bien sur le minuscule écran de la PIXO Aspire.

Pourquoi ce défi continue-t-il de fasciner les passionnés ?

Faire tourner DOOM est devenu bien plus qu'une simple démonstration technique ; c'est un rite de passage pour les hackers et les modders. Ce défi symbolise l'ingéniosité et la capacité à repousser les limites d'un matériel.

Il révèle aussi la puissance de calcul cachée dans des objets du quotidien que l'on imagine basiques.

Chaque nouveau portage, aussi absurde soit-il, est une célébration de la culture "maker" et un hommage à un jeu dont le code, optimisé à l'extrême pour son époque, continue d'inspirer des générations de développeurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu tourne-t-il réellement sur la puce de la vapoteuse ?

Non, et c'est toute l'astuce. Le processeur de la vapoteuse était assez puissant, mais le manque de mémoire vive (RAM) rendait un portage natif impossible. Le modder a donc contourné le problème en utilisant l'appareil comme un simple écran externe pour un PC qui, lui, fait tourner le jeu.

Est-ce difficile de réaliser ce genre de modification ?

Oui, extrêmement. Le développeur a dû faire de la rétro-ingénierie sur le firmware de la vapoteuse pour désactiver des sécurités qui provoquaient des redémarrages constants. Il a ensuite dû coder son propre logiciel pour gérer le partage d'écran et la compression de l'image, un travail qui a demandé des heures de développement.

Quels autres objets insolites ont déjà fait tourner DOOM ?

La liste est longue et ne cesse de s'allonger. Au fil des ans, DOOM a été porté sur des tracteurs, des tests de grossesse numériques, des distributeurs de billets, des appareils photo, le Touch Bar d'un MacBook Pro, et même un chargeur Anker. La seule limite semble être l'imagination des modders.