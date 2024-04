C'est ainsi qu'un événement comme l'éclipse du 8 avril dernier a entrainé un chamboulement sur Internet. Pour les vidéos et photos nombreuses autour de l'événement d'une part, mais aussi pour une situation pour le moins gênante...

Ainsi, on a vu les tops de recherche être largement perturbés quelques jours après l'éclipse en question. On pourrait penser qu'au lendemain de l'événement, les internautes auraient lancé des recherches sur le terme "Eclipse" par millions... Mais finalement, ce qui est le plus ressorti récemment sur les moteurs est plus tragiquement l'association de termes "Douleurs aux yeux".

Il semble ainsi que nombre d'observateurs n'ont pas pris la peine de se protéger correctement pour assister à l'éclipse et ils sont des millions à souffrir d'une irritation ou plus des yeux après avoir regardé le soleil directement.

Le terme "My eyes hurt" a connu un pic sur le moteur Google Trends depuis le 8 avril. Et puisque l'on peut tracer l'origine de ces requêtes, on constate que la majorité était émise depuis le Vermont, l'Ohio, l'Indiana ou encore l'Arkansas, soit des zones géographiques traversées par l'éclipse solaire.

Ce phénomène n'est pas isolé puisque l'on peut quasiment le retrouver lors de chaque éclipse solaire. La précédente remonte à 2021, en décembre et en été, puis un peu plus loin, en aout 2017... Là encore les recherches sur Google s'étaient particulièrement mises en valeur autour des termes "douleurs aux yeux".

À l'heure où les utilisateurs sont de plus en plus informés, il est regrettable de constater que beaucoup ne prennent pas au sérieux les recommandations. Tous les sites Internet, toutes les radios, magazines ou autres chaines de télévision diffusent des messages de prévention invitant les observateurs à protéger leurs yeux lors de tels événements, mais rien n'y fait et les dommages peuvent aller de la simple irritation passagère aux dégâts irréversibles de la rétine pouvant entrainer une baisse permanente d'acuité visuelle, voire la cécité totale.

La prochaine éclipse totale se tiendra en 2026 en Europe, ce qui devrait laisser à chacun un peu de temps pour mieux se préparer... ou pas.