Le ciel d'octobre s'apprête à nous offrir un spectacle astronomique potentiellement mémorable. La traditionnelle pluie d'étoiles filantes des Draconides, habituellement discrète, pourrait connaître un sursaut d'activité exceptionnel cette année.

Le pic est prévu ces prochains soirs, juste après le coucher du Soleil. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'astronomie, même si une invitée surprise et lumineuse pourrait jouer les trouble-fête : la Lune.

Pourquoi cette pluie d'étoiles filantes est-elle si spéciale cette année ?

Les Draconides sont le résultat du passage de la Terre à travers la traînée de poussières laissée par la comète 21P/Giacobini-Zinner. Habituellement, cette pluie de météores est assez modeste, avec une dizaine d'étoiles filantes par heure. Mais en 2025, les conditions sont différentes. La comète est passée au plus près du Soleil en mars dernier, libérant une grande quantité de débris frais. La Terre s'apprête à traverser ce nuage de poussière particulièrement dense, ce qui pourrait déclencher une véritable "explosion" de météores.





Certains astronomes évoquent un potentiel de plusieurs dizaines, voire des centaines de météores par heure, transformant cette pluie habituellement timide en l'un des événements célestes les plus intenses de l'année.

Quel est le meilleur moment et le meilleur endroit pour l'observer ?

Contrairement à la plupart des pluies de météores, qui sont plus visibles en fin de nuit, les Draconides offrent leur meilleur spectacle en début de soirée. Le pic d'activité est prévu ce soir à partir de 19h GMT (21h, heure de Paris). Le point radiant, d'où les météores semblent provenir, se situe dans la constellation du Dragon (Draco), haut dans le ciel du nord-ouest après le crépuscule.



Le principal défi cette année sera la Lune, qui sera quasi pleine et donc très lumineuse. Pour maximiser vos chances, il est impératif de :

S'éloigner au maximum de la pollution lumineuse des villes.

Trouver un point d'observation avec un horizon dégagé.

Tourner le dos à la Lune pour laisser vos yeux s'habituer à l'obscurité pendant au moins 15 minutes.

En quoi les Draconides sont-elles différentes des autres pluies de météores ?

Au-delà de leur timing en début de soirée, les Draconides ont une autre particularité : leurs météores sont lents. Voyageant à "seulement" 20 km/s, ils laissent des traînées plus longues et parfois plus colorées que d'autres pluies plus rapides comme les Perséides. Cette lenteur les rend plus faciles à observer et souvent plus spectaculaires.



Cette année représente une opportunité rare, car les astronomes n'attendent pas d'autre sursaut d'activité majeur des Draconides avant 2078. C'est donc le moment ou jamais de tenter sa chance, malgré la concurrence lunaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ai-je besoin d'un télescope pour observer les Draconides ?

Non, au contraire. Les pluies d'étoiles filantes se regardent à l'œil nu. Un télescope ou des jumelles réduiraient votre champ de vision et vous feraient manquer la plupart des météores. L'essentiel est d'avoir une vue la plus large possible du ciel.

D'où vient le nom "Draconides" ?

Le nom vient de la constellation du Dragon (Draco en latin). Le "radiant", c'est-à-dire le point dans le ciel d'où les météores semblent jaillir, est situé dans la tête de cette constellation. C'est une convention de nommage pour la plupart des pluies d'étoiles filantes (Perséides pour Persée, Orionides pour Orion, etc.).

Si je manque les Draconides, quelle est la prochaine pluie d'étoiles filantes ?

Le prochain rendez-vous astronomique majeur est la pluie des Orionides, qui atteindra son pic vers la fin du mois d'octobre. Issues de la célèbre comète de Halley, elles promettent également un beau spectacle, avec une vingtaine de météores par heure en conditions idéales.