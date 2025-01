La sortie de Dragon Age The Veilguard devait être l'occasion pour Electronic Arts de réaliser de bons chiffres, et pourtant le titre déçoit dans les chiffres...

Une déception partagée avec EA Sports FC 25 qui a entrainé la chute de la valeur en bourse de l'éditeur américain.

Et la situation ne va pas s'arranger pour Dragon Age, puisque Bioware aurait décidé de tout simplement jeter l'éponge. Dans le patch note 5 du jeu, les équipes indiquent ainsi estimer que le jeu est "fini" et qu'il ne nécessite plus de véritable travail afin de contenter les fans... Il ne bénéficiera ainsi plus que de correctifs et hotfixs en cas de découverte de bugs.

Electronic Arts aurait ainsi décidé de ne pas proposer de contenu supplémentaire pour le jeu et de, déjà, passer à autre chose... Situation difficile à avaler tant le titre manque encore de contenu et compte de bugs, mais surtout d'autant plus qu'il n'a pas plus de 3 mois au compteur...