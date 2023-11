Certes Dragon's Dogma 2 est un titre très attendu de la part des fans de la saga, mais le jeu de Capcom est aussi celui qui inaugure de la nouvelle politique tarifaire de l'éditeur.

Récemment, Capcom prenait la parole pour expliquer que le prix des jeux vidéo n'était plus en adéquation avec les couts de développement et précisait ainsi qu'il fallait que les tarifs augmentent pour permettre au marché tout entier de continuer à exister. Le patron de Capcom évoquait également la nécessité d'augmenter les salaires sur le marché afin de rendre la société plus attractive pour les talents.

Malgré les critiques sur un sujet sensible, Capcom a tenu bon et c'est donc avec Dragon's Dogma 2 que l'on découvre la mise en application de cette nouvelle politique des prix.

Capcom a ainsi annoncé que son titre serait lancé dès le 22 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 74,99€. Malgré les plaintes des joueurs, il faudra s'y faire puisque la majorité des grands éditeurs ont déjà indiqué souhaiter appliquer ces nouveaux tarifs ou les ont déjà adoptés.