Quelques semaines en arrière, on apprenait que Square Enix avait prévu un revirement stratégique majeur, impliquant de ne plus porter exclusivement ses jeux sur l'écosystème PlayStation, mais au contraire de viser un maximum de plateformes et donc de joueurs.

La marque indiquait ainsi souhaiter installer davantage de ses titres sur Xbox, PC et Switch...

Et le dernier succès en date de Square sur Steam devrait encourager cette dernière à accélérer ses portages. Le remake de Dragon Quest III sur PC est ainsi devenu le plus gros succès d'un RPG solo de Square Enix, passant devant Final Fantasy XV Edition avec plus de 45 357 joueurs en simultanée lors du dernier week-end.

Il s'agit d'un score particulièrement étonnant pour un jeu initialement sorti en 1988 et pourtant Dragon Quest III HD-2D Remake vient de réussir cet exploit.

Avec ce chiffre, il devient même le 4e jeu de Square Enix en termes de popularité sur PC. Le premier étant Life is Strange 2 avec 468 717 joueurs simultanés suivi d'Outriders (125 143 joueurs) et Final Fantasy XIV Online (95 150 joueurs).

Ce succès devrait encourager Square Enix à porter davantage de titres sur PC, mais également à proposer une foule de remakes de ses franchises à succès du passé. Le remake des deux premiers volets de Dragon Quest sont déjà prévus pour l'année prochaine, et d'autres titres devraient rapidement suivre.