Commençons avec le robot aspirateur Dreame L10s Pro qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Cet aspirateur est pourvu d’un capteur LiDAR intelligent qui construit la carte de votre domicile en moins de 10 minutes. Il a aussi la capacité de se débloquer de certaines situations où d’autres robots resteraient bloqués. Le robot est associé à son application qui permet de le contrôler et de le programmer. Il est compatible avec Siri, Alexa ou encore Google Assistant.

Il est doté de serpillières rotatives permettant de décoller les taches les plus tenaces. De plus, il est accompagné d’un réservoir d’eau de 190 ml et d’un réservoir à poussières d’une capacité de 450 ml. L’aspirateur offre également une forte puissance de 5300 Pa. De plus, sa brosse en caoutchouc permet de capter toutes les saletés sur le carrelage, la moquette, les tapis et tous les types de revêtements. Pour finir, sa batterie de 5200 mAH offre jusqu’à 150 minutes d’autonomie.

Vous trouverez chez Amazon l’aspirateur robot Dreame L10s Pro au prix réduit de 459 € au lieu de 599 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au robot aspirateur Dreame D10 Plus que nous avons testé, et qui est aussi à petit prix sur Amazon.

Ce dernier est doté d’un capteur LiDAR intelligent cartographiant avec précision la maison très rapidement. Il offre une puissante aspiration de 4000 Pa nettoyant les tapis en profondeur et sait adapter son aspiration en fonction de la saleté. Notons également la présence d’un réservoir à poussières de 400 ml et d’un réservoir d’eau de 145 ml.

Au niveau de la batterie, le D10 Plus est équipé d’une batterie de 5200 mAh qui fournit une autonomie de 170 minutes sans interruption. Pour finir,il est accompagné d’une base auto aspirante qui possède un réservoir à poussières de 2,5 litres qui permet de collecter jusqu’à 45 jours de poussières.

Sur Amazon, vous trouverez le robot aspirateur Dreame D10 Plus au petit prix de 349 € au lieu de 399 €.





Poursuivons avec le robot Dreame L10s Ultra que nous avons également testé, et qui est en promotion pendant cette période de Noël.

La base d’accueil du robot profite d’un bac à poussières de 3 litres qui stocke jusqu’à 60 jours de poussières et intègre un système d’auto-vidage automatique exclusif DualBoost 2.0 injectant de l’air dans le compartiment à poussières du robot afin de faciliter son nettoyage.

Pour en finir avec la base, cette dernière possède deux réservoirs d’eau de 2,5 litres (eau propre et eau sale) qui permettent de recharger le robot aspirateur laveur afin de laver parquet, carrelage, PVC ou autres surfaces jusqu’à 200 m². Quant au robot, il offre une puissance d’aspiration de 5300 Pa. Ses caractéristiques sont détaillées dans le premier robot L10s Pro.

Sur Amazon, l’aspirateur Dreame L10s Ultra est au prix exceptionnel de 949 € au lieu de 1199 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le Dreame W10 Pro qui est doté de deux brosses rotatives de nettoyage de 19,2 cm de long qui s’autonettoient lors du retour en base. Il profite de deux réservoirs de 4 litres (eau propre et eau sale) et d’un système de séchage permettant d’entretenir au mieux ses brosses rotatives évitant l’apparition de mauvaises odeurs.

Au niveau de l’aspiration, le W10 offre un pouvoir de succion de 4000 Pa et possède un réservoir à poussières de 450 ml, ce qui permet de ne pas le vider après chaque nettoyage. Pour finir, il est doté d’une confortable batterie de 6400 mAh qui permet un fonctionnement de 210 minutes soit l’équivalent, en termes de nettoyage, d’une surface de 300 m². Ce modèle se diffère du modèle non pro par sa double caméra qui améliore sa navigation en esquivant mieux les obstacles.

Sur le site d’Amazon, l’aspirateur Dreame W10 Pro est au prix de 800 € au lieu de 1060 € avec la livraison gratuite.