Les fabricants de robots domestiques ont mis le paquet sur le salon du CES de Las Vegas cette année et l'on découvre des nouveautés bluffantes qui s'intégreront dans notre quotidien très rapidement. C'est particulièrement le cas chez les fabricants de robots aspirateurs, dont on a vu certains modèles équipés de plateformes de transport ou de bras articulés.

Chez Dreame, on a choisi d'intégrer des jambes au X50 Ultra pour lui permettre de monter les marches.

Le Dreame X50 Ultra se démarque ainsi de la concurrence en se voulant bien plus habile et autonome que les modèles précédents mais également de la concurrence avec une paire de jambes qui lui permettront de franchir de petites marches.

Pas question de monter les escaliers ni de les descendre, par contre le système devrait être capable de permettre au robot de franchir des marques jusqu'à 6 cm de hauteur, comprenez ainsi certains seuils de porte ou cadres de véranda ou autres cloisons...

Pour ce faire, des "jambes" ont été intégrées sous la forme de roues rétractables qui viendront aider le X50 Ultra à relever sa tête. Le tout est accompagné d'un capteur DToF rétractable sur le capot pour la cartographie et le repérage d'objets. Son côté rétractable permettra au robot de pouvoir mieux se faufiler sous les meubles ou canapés, le capteur RGB à l'avant prenant temporairement le relais.

Par ailleurs, Dreame évoque une IA repensée pour permettre d'identifier plus de 200 types d'objets y compris les liquides et autres traces au sol. Le système OmniDirt sera ainsi capable d'insister sur les zones sales et de visualiser l'avancement du nettoyage pour insister là où il faut, autant qu'il faut.

Le Dreame X50 Ultra propose par ailleurs un système de doubles rouleaux d'aspiration, un balai latéral extensible et deux serpillères rotatives. La marque évoque une puissance de 20 000 Pa.

Face à une flaque trop importante, le robot peut se surélever de 10,5 mm pour éviter de l'étaler, les serpillères étant également capables de se relever avant de passer sur les tapis et moquettes.

L'appareil est lié à une station d'entretien qui propose le séchage des serpillères à 80°C et un système UV pour détruire les bactéries dans le sac à poussière. Le réservoir du bac est de 3,2 L et Dreame évoque une charge rapide sans plus de précisions.

Le Dreame X50 Ultra sera disponible prochainement, il sera également proposé en version X50 Master avec une base dénuée de bac à eau sale et propre, mais d'un système de raccordement à l'eau courante du foyer.