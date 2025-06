La Chine a peut-être franchi une nouvelle étape en présentant un drone de la taille d'un moustique et aux implications militaires. Développé par le laboratoire de l'Université nationale de technologie de défense (NUDT), cet engin minuscule est spécifiquement pensé pour des opérations de surveillance où la discrétion est la clé du succès.

Un concentré de technologie dans un corps d'insecte

Un drone de 2 cm de long pour à peine 0,3 gramme. C'est le portrait de ce nouvel outil d'espionnage. Doté de deux ailes semblables à des feuilles et de trois « pattes » fines comme des cheveux, il imite l'apparence d'un insecte pour passer inaperçu. Ses ailes seraient capables de battre 500 fois par seconde pour assurer son vol.

Liang Hexiang, un étudiant de la NUDT, a présenté le prototype en déclarant à la télévision chinoise : « J'ai ici dans ma main un type de robot ressemblant à un moustique. Les robots bioniques miniatures comme celui-ci sont particulièrement adaptés à la reconnaissance d'informations et aux missions spéciales sur le champ de bataille. »

Une arme redoutable pour les opérations secrètes

L'atout majeur de ce drone-moustique est sa taille. Elle le rend très difficile à repérer, que ce soit à l'œil nu ou via les systèmes de radars conventionnels. Une furtivité qui en fait un outil de choix parfait pour la reconnaissance tactique, les missions d'infiltration en milieu urbain ou la surveillance électronique dans des zones sensibles.

Le défi technique est immense. Il a fallu intégrer des capteurs, une source d'énergie et des circuits de contrôle dans un volume très restreint. Les chercheurs ont également dévoilé un autre prototype, doté de quatre ailes et contrôlable directement depuis un smartphone.

Une course mondiale à la miniaturisation

La Chine n'est pas la seule engagée dans cette course à la miniaturisation. Plusieurs pays investissent dans des technologies similaires. L'exemple le plus connu est le Black Hornet, un micro-drone norvégien pouvant tenir dans la paume d'une main et déjà utilisé par de nombreuses forces armées.

Bien que performant, le Black Hornet se mesure en centimètres là où son nouveau concurrent chinois se mesure davantage en millimètres. Aux États-Unis, des projets comme le RoboBee de Harvard, capable de voler et de se poser, montrent que la compétition est féroce.

Souce image (RoboBee) : Wyss Institute

Des applicagions au-delà du champ de bataille ?

Si la vocation première est militaire, une telle technologie ouvre la voie à de nombreuses applications civiles.

Dans le domaine médical, des robots de cette taille pourraient un jour réaliser des chirurgies de précision ou administrer des médicaments de manière ciblée. Pour la surveillance environnementale, ils pourraient suivre les niveaux de pollution, inspecter les cultures ou participer à des opérations de secours.

N.B. : Source image (vignette) : Euronews - CCTV.