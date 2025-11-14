L'inquiétude monte en France face aux survols de sites sensibles. Un drone a été repéré mardi 11 novembre au-dessus du commissariat de Mulhouse (Haut-Rhin), mais aussi d'une zone de triage ferroviaire où stationnait un convoi de chars Leclerc.

Le pilote n'a pas été identifié. Une enquête est ouverte, un jour seulement après un incident similaire en Dordogne.

Que s'est-il passé à Mulhouse ?

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi, vers 23h45. Un agent a d'abord signalé un bruit caractéristique de drone au-dessus de la cour du commissariat.

L'appareil n'a pas été vu, mais "au moins deux passages à basse altitude" ont été confirmés par l'écoute.

Cinq minutes plus tard, le Centre d'information et de commandement (CIC) a signalé la présence d'un drone survolant la zone de triage Nord, où un convoi militaire de chars Leclerc était garé. Un agent de sécurité sur place a confirmé le survol par un appareil sans éclairage.

Quelle est la réaction des autorités ?

Le parquet de Mulhouse a immédiatement ouvert une enquête de flagrance. Elle porte sur plusieurs infractions : "survol volontaire d'une zone interdite" et "télépilotage d'un aéronef de nuit".

Pour l'instant, le parquet précise qu'"aucun élément ne permet d'indiquer s'il s'agit d'un survol délibéré de ces zones ou d'un simple passage inopiné". Les investigations se concentrent sur l'identification du pilote.

Est-ce un incident isolé ?

Absolument pas. Ce survol à Mulhouse est d'autant plus préoccupant qu'il intervient 24 heures après un autre incident.

Lundi 10 novembre, un drone a été aperçu au-dessus d'un site d'armement Eurenco à Bergerac (Dordogne). Cette usine produit 1200 tonnes de poudre pour l'armée française.

Selon certaines sources, le système de brouillage anti-drone n'aurait pas fonctionné. Ces événements s'inscrivent dans une série d'incidents en France et en Europe, sur fond de tensions géopolitiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui a été survolé à Mulhouse ?

Le drone a survolé deux sites sensibles : la cour du commissariat de Mulhouse et la gare de triage Nord où stationnait un convoi militaire composé de chars Leclerc.

Le pilote du drone a-t-il été arrêté ?

Non. Le pilote n'a pas été identifié et l'appareil a disparu. Une enquête de flagrance est en cours pour le retrouver, mais le parquet n'exclut pas un "passage inopiné".