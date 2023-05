Patron et cofondateur de Dropbox, Drew Houston a annoncé une taille conséquente dans les effectifs du groupe. À l'échelle mondiale, c'est le licenciement de 500 personnes, soit environ 16 % des effectifs du célèbre service cloud de stockage et partage de fichiers.

Dropbox revendique plus de 700 millions d'utilisateurs inscrits, dont 17,8 millions d'utilisateurs payants fin 2022. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 2,32 milliards de dollars, en hausse de 7,7 % par rapport à 2021, et un bénéfice net de 553 millions de dollars (+65 %).

" Bien que notre entreprise soit rentable, notre croissance s'est ralentie. " Drew Houston souligne la maturation naturelle des activités existantes, tout en ajoutant que " les vents contraires du ralentissement économique ont exercé une pression sur nos clients et, par conséquent, sur nos activités. "

La révolution de l'IA aussi en cause

Dans sa lettre aux employées qui a été rendue publique, le patron de Dropbox évoque l'intelligence artificielle et la montée en puissance connue par l'IA générative. " L'ère de l'IA dans l'informatique est enfin arrivée. " Pour le dirigeant, il y a urgence à se saisir des opportunités en rapport avec l'IA et d'accentuer les efforts dans ce domaine, en plus ce qui avait déjà été engagé.

" Notre prochaine étape de croissance nécessite un mélange différent de compétences, en particulier dans l'IA et le développement de produits à un stade précoce. Nous avons recruté d'excellents talents dans ces domaines au cours des deux dernières années et nous en aurons encore plus besoin. "

La volonté est affichée de mettre Dropbox à " l'avant-garde de l'ère de l'IA. " Manifestement, cela passe par un renouvellement des compétences et des personnes auparavant en charge de l'activité cloud historique de Dropbox.