La multiplication d'images générées par intelligence artificielle est susceptible d'irriter les internautes, surtout quand ces contenus sont de faible qualité, voire trompeurs. Le moteur de recherche DuckDuckGo a décidé de proposer un filtre permettant d'épurer ses résultats des images créées par IA.

Un bouclier anti-IA simple à activer

Lors d'une recherche d'images, un nouveau menu déroulant intitulé « Images générées par l'IA » apparaît. Il suffit de sélectionner « Masquer » pour que le tri s'opère.

Pour une solution plus pérenne, il est également possible de se rendre dans les paramètres du moteur de recherche et d'activer l'option « Masquer les images générées par l'IA ».

Une technologie basée sur des listes de blocage

Le filtre de DuckDuckGo s'appuie sur des listes de blocage open source, manuellement constituées par des communautés. Il est souligné une « liste nucléaire » fournie par uBlockOrigin et uBlacklist Huge AI Blocklist

Pour autant, DuckDuckGo précise que la solution n'est pas infaillible : « Même si elle ne détectera pas 100 % des résultats générés par IA, elle réduira considérablement le nombre d'images générées par IA que vous voyez. »

Plus qu'un filtre, une philosophie

Cette nouveauté s'inscrit dans une approche plus globale de l'IA. DuckDuckGo assume sa démarche en la résumant de la sorte :

« Notre philosophie concernant les fonctionnalités d'IA est ' privée, utile et optionnelle '. Notre objectif est de vous aider à trouver ce que vous cherchez. C'est à vous de décider de la quantité d'IA que vous voulez dans votre vie, ou si vous en souhaitez une. »

Pour les plus réfractaires à l'IA, noai.duckduckgo.com applique par défaut le filtre qui masque les images générées par IA, tandis que les résumés de recherche assistés par IA sont désactivés. Les icônes menant vers l'assistant conversationnel Duck.ai ne sont en outre pas affichées.