C'était encore un point resté dans l'ombre : le modèle économique de Dune Awakening n'avait pas été abordé par Funcom. Malgré une communication débordante concernant l'univers du titre qui reprend l'oeuvre de Frank Herbert se posait donc toujours la question du fonctionnement du jeu.

Contrairement à certains MMO, Dune Awakening ne nécessitera pas d'abonnement mensuel. Le jeu adopte un modèle économique en trois volets :

Édition standard à 49,99€ pour accéder au jeu complet

à 49,99€ pour accéder au jeu complet Éditions Deluxe/Ultime (jusqu'à 89,99€) intégrant le season pass et un accès anticipé.

(jusqu'à 89,99€) intégrant le season pass et un accès anticipé. DLC optionnels cosmétiques et extensions de contenu post-lancement

"Nous voulions offrir une expérience complète dès le départ", explique Joel Bylos, directeur créatif. Les mises à jour majeures resteront gratuites, suivant la philosophie déjà appliquée sur Conan Exiles.

Configurations PC : du lourd pour Arrakis

Développé sous Unreal Engine 5.2, le jeu affiche des exigences techniques relativement élevées :

Minimum : GTX 1060 pour du 1080p/30fps

: GTX 1060 pour du 1080p/30fps Recommandé : RTX 3070 pour du 1440p/60fps

: RTX 3070 pour du 1440p/60fps Ultra 4K : RTX 4070 obligatoire

Le jeu supporte les technologies DLSS 4, FSR et XeSS 2 pour optimiser les performances. Mais même avec ces aides, la VRAM requise (jusqu'à 12 Go) pourrait poser problème sur les configurations récentes.

Pas d'early access mais un accès anticipé

Funcom a fait le choix surprenant de lancer directement la version finale plutôt qu'un accès anticipé. Cependant :

Les possesseurs des éditions Deluxe/Ultime pourront jouer dès le 15 mai

De nouveaux serveurs vierges ouvriront le 20 mai pour tous les joueurs

Objectif : éviter les problèmes de surcharge des serveurs au lancement

Un avenir déjà tracé

Funcom promet un support à long terme pour Dune Awakening, à l'image de ses autres MMO toujours mis à jour après des années.

Il faudra donc compter sur des mises à jour gratuites régulières proposant du contenu, de nouvelles fonctionnalités et correctifs ainsi qu'ajustements. Des DLC payants proposeront d'étendre l'histoire et l'univers d'Arrakis avec des cosmétiques et accessoires exclusifs.

Un contexte particulier

Dune Awakening exploite l'univers créé par Frank Herbert déjà adapté au cinéma par David Lynch et Denis Villeneuve, mais opte pour une ligne temporelle différente. Dans cette version, Paul Atréides n'est jamais né, ce qui place Arrakis dans un contexte de guerre de longue haleine entre les Harkonnens et les Atréides.