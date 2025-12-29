Trop étroites, trop fragiles ou simplement inconfortables sur la durée, trouver une chaise gaming adaptée peut être un véritable parcours du combattant pour les gabarits imposants. Spécialiste des chaises gaming et ergonomiques, la marque DXRacer a une solution avec sa série Tank XXL. Un nom imposant qui ne doit rien au hasard.

Un gabarit presque hors norme

Avec la série Tank XXL de DXRacer, ce sont des dimensions généreuses pour faire oublier la sensation d'être à l'étroit. Le dossier a une hauteur de 90 cm, soit 11,5 cm de plus que les modèles standards, et une largeur de 60 cm. De quoi envelopper parfaitement les épaules larges.

Épais d'une douzaine de centimètres, le coussin d'assise atteint 63 cm de large pour offrir une liberté de mouvement sans pression latérale désagréable. Grâce à sa structure renforcée, la chaise supporte jusqu'à 180 kg et convient aux utilisateurs mesurant plus de 1,90 m.

Une robustesse à toute épreuve

La sécurité et la durabilité sont mises en avant pour la série Tank XXL. La chaise repose sur une base en aluminium renforcé de 80 cm de large, conçue pour empêcher tout basculement. L'ensemble est soutenu par un vérin à gaz de classe 4 certifié TÜV, garantissant une stabilité même lors des ajustements de hauteur.

La structure interne n'est pas en reste. Le cadre en acier de qualité automobile assure une grande rigidité. DXRacer soumet ses produits à des tests rigoureux, dépassant les 100 000 cycles de durabilité pour l'assise et le vérin.

Confort et ergonomie au service du dos

Au-delà de sa solidité, la série Tank XXL brille par ses arguments en matière d'ergonomie s'inspirant des intérieurs de " supercars ".

DXRacer utilise une mousse haute densité (60 kg/m³) qui résiste à l'affaissement et doit procurer un soutien ferme mais confortable, bien supérieur aux mousses génériques. L'appui-tête et le support lombaire sont magnétiques, permettant un ajustement précis et flexible pour soulager les cervicales et le dos.

Les accoudoirs 4D sont réglables dans toutes les directions (hauteur, largeur, profondeur, rotation) pour s'adapter à toutes les postures de jeu, voire de travail.

En cuir EPU ou tissu tissé pour 599 €

Souple, doux au toucher, résistant à l'usure et aux plis, le revêtement en cuir EPU de est conçu pour les sièges de course. Il existe également une version en tissu tissé.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque la chaise gaming DXRacer Tank XXL au prix de 599 €.