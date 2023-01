Le Dyson Omniglide est un aspirateur à main innovant qui vous offre une polyvalence incroyable pour nettoyer tous les coins et recoins de votre maison. Il est doté d'une technologie exclusive de glissement qui permet de glisser facilement sur les sols durs et moquettes pour une aspiration efficace.

L'Omniglide est équipé d'un moteur puissant, aspirant ainsi efficacement la poussière, les poils d'animaux et les débris. Il est également équipé d'un filtre HEPA qui capture jusqu'à 99,97% des particules fines et les poils d'animaux afin de conserver un air frais et sain dans la maison.

L'Omniglide est conçu pour être facile d'utilisation et d'entretien. Il est équipé d'un bouton de dégagement rapide pour nettoyer facilement le bac à poussière et d'un filtre lavable pour une utilisation prolongée. Il est léger et maniable, ce qui le rend facile à transporter d'une pièce à l'autre.

Pour résumer, le Dyson Omniglide est un aspirateur balai innovant qui offre de larges possibilités pour astiquer votre maison. Profitez de la promotion pour vous offrir cet outil de nettoyage performant.

Vous pouvez trouver ce magnifique aspirateur-balai Dyson Omniglide chez Boulanger au prix de 299 € soit une ristourne de 35%.

Nous vous proposons également une multitude d'autres bons plans.

Matériel informatique

PC Portable

Ecran PC

Accessoire PC

TV

HI-FI

Smartphone

Divers

Et n'oubliez pas d'aller voir notre article sur la 2e démarque des soldes Cdiscount ou encore celui sur Fnac et Darty qui proposent jusqu'à 70% de réduction pour les soldes d'hiver !