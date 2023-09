Les French Days de rentrée 2023 se dérouleront cette année du 26 septembre au 2 octobre prochain. Sous l'impulsion des géants français de la vente en ligne et pour répondre à la fête commerciale américaine du Black Friday, les boutiques françaises s'engagent ainsi à proposer un ensemble d'offres immanquables sur une foule de produits.

Depuis quelques années, les marques prennent le pli et Dyson compte bien profiter de l'occasion pour proposer un déluge de promotions avec un peu d'avance puisque ces dernières sont déjà en place et courent jusqu'au 9 octobre.

On pourra ainsi compter sur le tout dernier aspirateur balais V15 Detect. Il s'agit du plus avancé des modèles d'aspirateurs de Dyson qui propose une aspiration et une efficacité inégalées sur le marché.

Le V15 propose ainsi une puissance d'aspiration de 115 air watts pour une capacité de réservoir de 0,5 L. Avec seulement 2,6 kg il revendique une autonomie de 40 minutes. Particulièrement silencieux, il est également très efficace grâce à un ensemble de brosses motorisées et notamment la brosse Optic Fluffy dotée d'un système de lumière rasante intégrée pour mieux repérer la poussière au sol. Des capteurs de poussière permettent d'ajuster la puissance d'aspiration en fonction des surfaces nettoyées pour garantir un nettoyage en profondeur.

L'aspirateur balais V15 Detect est actuellement proposé au tarif avantageux de 699€ avec en cadeau un chargeur et une batterie supplémentaire.





Le Dyson Purifier hot+cool autoreact est également concerné par ces promotions. Il s'agit du modèle le plus avancé de purificateur d'air de Dyson. Il s'agit d'un appareil trois en un qui combine les fonctionnalités de purificateur d'air, ventilateur et chauffage d'appoint.

L'appareil propose de purifier l'air ambiant via la technologie Air Multiplier et divers filtres HEPA (H13) en captant 99,95% des particules de 0,1 micron. L'air est également assaini comme les odeurs grâce à un filtre au charbon actif. Le dispositif fournit des données à une application connectée pour mieux étudier la qualité de l'air.

En été, il permet de se rafraichir grâce à un flux d'air puissant, qu'il est également capable de chauffer en hiver. Pour plus d'efficacité, il est également monté sur une base qui oscille à 360 degrés et un mode nuit permet un fonctionnement en silence. Il est actuellement proposé au prix de 599 € au lieu de 699 €.



Les autres offres de Dyson sont à retrouver ici :

Sèche-cheveux Dyson Supersonic Bleu Rose Poudré à 449 € avec un support offert

avec un support offert Dyson Air Wrap à 549 € avec une brosse ronde offerte

avec une brosse ronde offerte Lisseur Dyson Corrale à 449 € avec un peigne démêlant offert



Aspirateurs



Maison