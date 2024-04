Dyson a récemment mené une étude ayant pour conclusion d'importantes disparités dans l'efficacité du nettoyage des foyers d'un individu à l'autre. Il apparait ainsi que certains utilisateurs ont tendance à négliger certaines zones lors du passage de l'aspirateur, tandis que d'autres repassent trop souvent au même endroit avec une perte de temps et d'énergie pour conséquence et globalement, un nettoyage peu efficace.

L'idée est simple : à moins d'avoir un plancher recouvert de quelques mm de crasse, il est souvent complexe de voir où l'on est passé ou pas avec son aspirateur... Dyson a bien développé une technologie à balayage laser pour mettre en exergue la poussière, mais cette dernière reste incomplète.

Pour aller plus loin, Dyson lance donc CleanTrace, une application de réalité augmentée qui vise à aider les utilisateurs. Il suffit d'installer son smartphone sur son aspirateur, caméra face au plancher. L'application affiche ainsi les zones à nettoyer, celles qui ont déjà été aspirées et mettent en avant les zones qui nécessitent un passage. On peut ainsi visualiser ses passages assez simplement, et combler tous les oublis.

Malheureusement, l'application puise dans le module photo du smartphone, mais également dans son capteur LIDAR. Et tous les smartphones ne sont pas équipés d'un tel capteur, on le retrouve notamment sur iPhone 12 Pro et modèles suivants, mais très rarement sur les smartphones Android.