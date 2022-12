La marque Dyson est surtout connue pour ses aspirateurs sans sac, ses purificateurs d'air et ses ventilateurs sans pales mais elle s'attaque à un nouveau domaine avec le Dyson Zone, un casque audio Bluetooth qui intègre une fonction de purification d'air.

Réponse à la pandémie de Covid et plus généralement à la pollution des grands centres urbains, mais en réalité faisant l'objet de travaux de R&D depuis cinq ans, le casque de Dyson propose une solution de purification d'air portative avec un système de filtration promettant d'éliminer 99% des particules de 0,1 µm et plus.

Cette particularité lui donne un aspect assez massif, avec de vastes et profondes oreilles, et plus encore lorsqu'il faut placer l'accessoire supplémentaire devant la bouche et le nez pour respirer un air débarrassé de ses miasmes.

Un casque audio haut de gamme

Sur la partie audio, Dyson revendique des fonctionnalités avancées et une belle autonomie de 50 heures (avec recharge en 3 heures) ou bien de 4 heures en mode purificateur d'air g^race à ses filtres électrostatiques capturant les particules et les gaz nocifs (dioxydes d'azote et de soufre NO2 et SO2).

Le casque Dyson Zone propose également une réduction de bruit avancée grâce à ses 8 micros (sur un total de 11, les autres servant pour la qualité des conversations téléphoniques) assurant une baisse du niveau sonore jusqu'à 38 dB.

Il promet également une belle qualité musicale en offrant la restitution d'un large spectre de fréquences (6 Hz à 21 kHz) et avec des drivers reproduisant fidèlement le son.

Un purificateur d'air à emporter partout avec soi

La purification de l'air se joue au niveau des oreilles du casque (d'où leur impressionnant volume et un poids non négligeable de près de 600 grammes, contre moins de 300 grammes pour un casque audio standard) avec des flux d'air filtrés redirigés vers le nez et la bouche de l'utilisateur.

Qui dit filtre dit toutefois encrassage et la firme annonce que les filtres seront efficaces jusqu'à 12 mois, en fonction de l'intensité de l'utilisation et de la pollution du milieu. Il faudra donc penser à les remplacer régulièrement.

L'application mobile MyDyson permettra de profiter de toutes les fonctions du casque Dyson Zone et fournira des informations sur la qualité de l'air ambiante en temps réel et adaptant la puissance de la purification de l'air en conséquence.

Les produits Dyson sont généralement un cran au-dessus du reste du marché et le casque Dyson Zone ne fera pas exception. Avec un tarif annoncé de 949 dollars, il se positionne sur un segment tarifaire haut.

Les premiers marchés servis seront la Chine dès janvier 2023, et les Etats-Unis, Hong-Kong, Singapour et le Royaume-Uni à partir du mois de mars 2023. Il n'y a pas encore d'informations pour une commercialisation en France.