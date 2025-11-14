Le marché du e-commerce français a ses habitudes, mais aussi ses nouveaux TGV. Le dernier baromètre Fevad/Médiamétrie/NetRatings pour le troisième trimestre 2025 confirme la solidité du secteur : 51 millions de Français, soit 80% de la population connectée, visitent chaque mois au moins un site du top 20.

Le podium, lui, ne bouge pas, mais les dynamiques de croissance racontent une autre histoire.

Qui domine le classement du e-commerce ?

Pas de surprise sur le podium. Le trio de tête reste inchangé par rapport à l'an dernier. Amazon domine largement avec 39 millions de visiteurs uniques mensuels.

Le géant est suivi par Leboncoin (30,2M). Le top 5 est complété par Booking.com et E.Leclerc, ce qui confirme la diversité des usages dans la vente en ligne. Cette stabilité globale témoigne de la maturité du marché français.

Shein et Temu bousculent-ils l'ordre établi ?

Oui. Les plus fortes progressions sont chinoises. Shein, malgré les polémiques et un bad buzz récent, poursuit son ascension et gagne deux rangs pour se hisser à la 6e place.

La plateforme de mode ultra-express a attiré près de 3 millions de nouveaux visiteurs en un seul trimestre, atteignant 19,5 millions de visiteurs mensuels.

Quels sont les autres mouvements notables ?

Temu, bien que déjà solidement installé à la troisième place (24,6M), consolide sa position avec 2 millions de visiteurs supplémentaires. Sa croissance est plus rapide que celle d'Amazon ou Leboncoin.

En deux ans, son audience quotidienne a quasiment triplé (+179 %).

Ailleurs, Darty signe le meilleur retour du classement, réintégrant le top 20 à la 18e place. Enfin, Vinted et Lidl s'imposent sur le mobile : 90% de leurs visiteurs utilisent un smartphone.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le top 3 des sites e-commerce en France ?

Au troisième trimestre 2025, le podium est : 1. Amazon (39M visiteurs), 2. Leboncoin (30,2M), et 3. Temu (24,6M).

Quelle est la progression de Shein ?

Shein a gagné près de 3 millions de visiteurs en un trimestre, passant de la 8e à la 6e place du classement, avec 19,5 millions de visiteurs uniques mensuels.

Combien de Français achètent en ligne ?

Le baromètre Fevad/Médiamétrie indique que 51 millions de Français (80% de la population connectée) consultent au moins un des 20 sites e-commerce principaux chaque mois.