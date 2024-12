Dead Space est une franchise très populaire dans l'univers du jeu vidéo, une licence qui a redéfini les concepts du jeu d'horreur dans l'espace avec une narration pour le moins recherchée et une réalisation magistrale.

Au point que le remake de Dead Space en 2023 a connu un franc succès, les critiques comme les joueurs saluant le retour d'un titre qui a conservé son charme et profité d'un travail de retouche exceptionnel jusque dans les moindres détails.

Avec ce remake, beaucoup s'attendaient à voir Electronic Arts annoncer un Dead Space 4 dans la foulée, aucun nouvel épisode n'étant sorti depuis Dead Space 3 il y a de cela 10 ans maintenant...

First, thank you so much for the kind words regarding Dead Space. Looking back, EA gave me the support & opportunity to bring it to life. It would be cool to do a new one

-Thanks again!