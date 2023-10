La situation a de quoi déstabiliser : il y a quelques jours suite au lancement d'EA Sports FC 24, de premiers chiffres indiquaient que non seulement les ventes du jeu n'étaient pas au beau fixe, mais que plus globalement les recherches sur Internet montraient que le public n'avait pas véritablement intégré le changement de nom de l'ancien FIFA.

Car pour la première fois depuis 1993, Electronic Arts n'a pas reconduit le contrat d'exploitation du nom FIFA pour sa simulation de football, la fédération de sport demandant une somme jugée trop importante par l'éditeur américain.

C'est ainsi que FIFA 24 n'est pas, et que la marque a lance EA Sports FC24 à la place.

Le changement de nom est un pari risqué, et dans un premier temps il apparaissait qu'Electronic Arts payait cher son choix puisque les premiers chiffres rapportés confirmaient une baisse de popularité.

Pourtant Electronic Arts est récemment revenu à la charge en indiquant que son jeu avait été lancé par 11,3 millions de joueurs. Cam Weber, président d'EA Sports indiquait même "en plus d'accueillir des millions de joueurs de longue date, les nouveaux joueurs de FC 24 sont en hausse de près de 20% d'une année à l'autre".

En avançant de tels chiffres, FC 24 dépasse le lancement de FIFA 23 qui s'était écoulé à 10,3 millions d'exemplaires en une semaine. Pour s'aider dans sa démarche, EA a également pris soin de retirer tous les jeux de FIFA 14 à FIFA 23 des étals.

Mais que penser de ces infos contradictoires ?

Il se peut qu'EA procède à une manipulation des chiffres et fasse apparaitre une situation à son avantage pour masquer une réalité bien plus triste : la marque n'a pas réussi à récupérer ses joueurs avec l'abandon du nom FIFA.

EA ne parle ainsi pas de jeux vendus ni même distribués, mais de "jeux lancés". La marque a ainsi certainement comptabilisé les démos et les joueurs d'EA Play et Xbox Game Pass pour atteindre ce chiffre.

Difficile également de penser que FC 24 puisse faire mieux que FIFA 23 qui reste à date LE jeu de la franchise le plus vendu de l'histoire. Il s'agit de l'épisode qui s'est le mieux vendu en plus de 30 ans de FIFA et qui a notamment brillé par la mise en lumière de la Coupe du monde 2022 du Qatar.