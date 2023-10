Electronic Arts pensait avoir suffisamment d'envergure pour ne pas que la perte du nom de FIFA représente un problème pour sa simulation de jeu de football... Il s'avère que le groupe s'est largement surestimé.

Rappelons qu'après plusieurs années d'exploitation du nom FIFA pour sa simulation de Foot, Electronic Arts n'a pas souhaité renouveler le contrat avec la fédération de Football , stipulant que les frais demandés étaient trop importants. La FIFA demandait ainsi 1 milliard de dollars par cycle de 4 ans de Coupe du Monde pour renouveler l'accord... Un montant énorme, mais qui est généralement très rapidement absorbé par la franchise qui s'impose comme une des plus rentables chaque année.

Electronic Arts a donc décidé de faire cavalier seul, quitte à devoir renommer son jeu. C'est ainsi que FIFA 24 a été mis de coté au profit de EA Sports FC 24...

Un changement de nom qui perd une partie du public

Sauf que le nom, en dehors du fait qu'il soit plus compliqué, n'est pas non plus très parlant pour les joueurs... La communication d'Electronic Arts autour du changement de nom n'est pas parvenue à toutes les oreilles, et le lancement du jeu est plutôt décevant pour un titre de cette envergure.

Au Royaume-Uni, les ventes sont ainsi 30% en dessous de celles de FIFA 23 à son lancement. Les chiffres rapportés par GfK ne concernent que les ventes physiques. Mais même si l'on sait que le dématérialisé est en progression, c'est un coup dur pour Electronic Arts.

Preuve toutefois que l'incompréhension est de mise : le terme "FIFA 24" est en top des tendances de recherches de Google depuis des semaines... Bien devant EA FC 24. On imagine ainsi des joueurs voyant le titre d'EA dans les bacs, tout en continuant de chercher un éventuel FIFA 24...

Pour le gros des joueurs bien informés, la formule n'a toutefois pas changé. FC 24 s'offre malgré tout des scores de vente impressionnants dépassant le lancement d'Hogwarts Legacy. Certes c'est énorme, mais EA s'attendait à mieux... Le groupe pourrait ainsi doper sa communication dans les semaines à venir et faire quelques efforts sur le prix de son jeu pour renouer avec le grand public.