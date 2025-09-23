Le couperet tombe à nouveau chez Electronic Arts. L'éditeur américain a officialisé une nouvelle vague de fermetures de serveurs qui touchera 10 de ses titres dans les prochains mois. De FIFA 23 à l'ambitieux mais malheureux Anthem, des communautés entières vont devoir dire adieu aux modes en ligne de leurs jeux favoris, une décision qui illustre la fragilité du jeu vidéo à l'ère du tout-connecté.

Quels sont les jeux qui disparaissent dès octobre 2025 ?

La première vague de fermetures débute rapidement et frappe fort. Quatre titres majeurs sont concernés, à commencer par NHL 21 le 6 octobre. Il sera suivi de très près par Need for Speed Rivals le 7 octobre, puis par Madden 22 le 20 octobre.

Le coup sans doute le plus dur sera pour les fans de football, avec la fin prématurée des services en ligne de FIFA 23 le 30 octobre, un jeu pourtant encore extrêmement populaire. Le jeu mobile EA Sports FC Empires tirera également sa révérence le 30 novembre.

Quel est le sort d'Anthem et des jeux de course ?

L'année 2026 débutera avec la fin définitive d'un projet emblématique et controversé : Anthem. Le jeu-service de BioWare deviendra totalement injouable à partir du 12 janvier.

Puis, le 16 mars 2026, c'est le garage de Codemasters qui sera en partie vidé avec l'arrêt des serveurs pour quatre jeux de course : Dirt 3, Dirt Showdown, Grid 2, et Grid Autosport. Cette décision confirme le désengagement progressif d'EA de certaines de ses licences de course historiques.

Pourquoi EA ferme-t-il autant de serveurs ?

Cette pratique, bien que frustrante pour les joueurs, est avant tout une stratégie économique. Maintenir des serveurs en ligne a un coût non négligeable, et EA préfère logiquement concentrer ses ressources humaines et financières sur les jeux plus récents et plus rentables.

Cela soulève néanmoins la question de la pérennité des achats numériques. Pour des titres comme Anthem, qui n'ont aucun mode hors ligne, la décision de l'éditeur équivaut à effacer purement et simplement le jeu de l'existence, le rendant inaccessible même pour ceux qui l'ont acheté.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourrai-je encore jouer à ces jeux après la fermeture des serveurs ?

Cela dépend des jeux. Pour la plupart des titres de sport (FIFA, NHL, Madden) et de course (Dirt, Grid, NFS), les modes carrière, solo et multijoueur local resteront accessibles. En revanche, pour un jeu comme Anthem, conçu comme une expérience exclusivement en ligne, la fermeture des serveurs le rendra totalement et définitivement injouable.

Pourquoi FIFA 23 est-il fermé si rapidement ?

Bien que FIFA 23 soit encore très populaire, la stratégie d'EA consiste à encourager activement les joueurs à migrer vers la dernière version de sa simulation de football, EA Sports FC. En fermant les serveurs de l'opus précédent, l'éditeur s'assure que la majorité de sa communauté en ligne se déplace vers le nouveau titre, maximisant ainsi ses revenus sur ce dernier.

Faut-il s'attendre à d'autres fermetures de ce type ?

Oui, c'est une certitude. EA, comme la plupart des grands éditeurs, met régulièrement à jour une page web dédiée aux "retraits de service en ligne". Il est donc très probable que d'autres titres, particulièrement les jeux de sport annuels des années précédentes, rejoignent cette liste dans les mois et années à venir.