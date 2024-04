Le prix de l'abonnement d'Electronic Arts qui permet d'accéder à une liste de jeux de l'éditeur chaque mois sans surcout va augmenter. Pour la première fois depuis son lancement, la plateforme va emboiter le pas du Xbox Game Pass, Ubisoft+, Netflix, PlayStation Plus, Spotify et autres, et réviser ses tarifs à la hausse pour mieux coller avec la réalité du marché et l'inflation galopante.

L'éditeur américain a donc annoncé que ses prix allaient augmenter à compter du 10 mai prochain selon cette grille tarifaire :

EA Play Standard : 5,99€ par mois ou 39,99€ par an (contre 3,99€ par mois et 24,99€ par an)

EA Play Pro : 16,99€ par mois ou 119,99€ par an (contre 14,99€ par mois et 99,99€ par an)

Une augmentation de 15 et 20€ sur l'année qui reste relativement contenue, mais qui pèsera sur le budget des joueurs déjà abonnés à plusieurs services.

Malheureusement, les nouveaux tarifs sont déjà en place si vous souhaitez souscrire, la date du 10 mai concernant surtout les utilisateurs déjà abonnés qui verront automatiquement leur facture évoluer à la hausse.