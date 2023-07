Electronic Arts a récemment dévoilé la jaquette d'EA Sports FC 24, le nouvel opus de l'ex FIFA qui a perdu les droits d'exploitation du nom de la fédération, l'éditeur ne souhaitant pas se plier aux exigences financières de l'organisation.

C'est donc sous un nouveau nom que revient la simulation de football d'Electronic Arts et avec une nouvelle jaquette qui souhaitait, pour une fois, jouer d'originalité. Depuis un peu plus de 10 ans, FIFA nous avait habitués à mettre en lumière un footballeur professionnel en particulier sur la jaquette du millésime du titre... L'année dernière, c'était Kylian Mbappé qui était ainsi associé à FIFA 23 (et aux 2 versions précédentes à vrai dire).

Une jaquette qui fait beaucoup parler, et rire.

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023

Cette année, EA souhaitait marquer les esprits en rompant avec la tradition et a proposé une jaquette présentant plusieurs stars du foot, toutes étant directement tirées de son jeu et donc en versions modélisées. L'idée était de rassurer les joueurs : même si le titre ne s'appelle plus FIFA, la licence conserve les droits sur l'exploitation de l'image des joueurs et des noms de clubs...

Mais la jaquette présentée a été presque immédiatement récupérée par les joueurs sur les réseaux sociaux et descendue en flèche quand elle n'était pas tournée en ridicule. Beaucoup ont ainsi fait le rapprochement avec les SIMS face à une photo de famille quelque peu étrange... D'autres remarques sont plus cinglantes, notamment envers les avatars de Ronaldinho et Pirlo, jugés ratés, grotesques ou complètement non reconnaissables...

Electronic Arts se prend ainsi à son tour les remarques qu'avait pu générer eFootball (ex PES) en 2021 avec des modélisations également jugées ratées.... Reste à savoir ce que le titre donnera en jeu.