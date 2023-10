EA Sports FC 24 ne profite pas vraiment du lancement attendu par Electronic Arts : outre des performances en retrait par rapport à FIFA 23 qui s'expliquent par le changement de nom lié au non-renouvellement du contrat noué avec la FIFA, le jeu est également au coeur de plusieurs polémiques.

On a ainsi vu nombre de joueurs partager des commentaires sexistes et racistes pour décrire le jeu, visiblement dérangés par l'intégration des compétitions féminines au sein du titre.

Mais désormais, ce sont les microtransactions qui sont au coeur du débat. EA a l'habitude d'exploiter et même de surexploiter le concept. Dans le mode Ultimate Team, il est ainsi proposé aux joueurs de cumuler des cartes de stars du Football que l'on peut acheter en argent réel.

Lors de l'accès anticipé, EA a lancé un pack à presque 30€ jugé bien trop cher. Baptisé Elite Season Opener, il est facturé 3000 points FC, sauf qu'il est impossible d'acheter ce montant précis de devises... Pour ce faire, il faut cumuler un pack de 2800 FC à 24,99€ avec deux packs de 100 FC facturés 0,99€/ L'idée est bien entendu de réorienter les joueurs vers des packs plus importants et donc plus chers que de se casser la tête en mathématiques... D'autant que plus les packs sont imposants, plus l'économie réalisée est importante.

Le phénomène pose déjà problème, mais il entraine également un aspect Pay to Win largement décrié... D'autant que le pack est plein de promesses : accéder à 45 joueurs de niveau supérieur à 80 d'un seul coup...

Sauf que dans la réalité, les chances d'obtenir un joueur de niveau 90+ ne sont que de 5,6%. Un ratio très faible pour un pack proposé à un tarif aussi élevé. Ajoutons à cela que la possibilité d'obtenir des doublons est grande et que les cartes obtenues dans le pack ne peuvent pas être échangées...

De fait, le pack est largement décrié par les joueurs sur les différents réseaux et le ton monte entre la communauté et EA.