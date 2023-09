C'est désormais officiel, un nouveau jeu tiré de la licence WRC va voir le jour, et mieux encore, on sait quand il sortira. EA Sports WRC est confirmé pour une sortie le 3 novembre prochain, l'occasion de dévoiler un trailer du jeu de course.

Le titre proposera au total plus de 600 km de spéciales qui correspondent à la saison actuelle WRC ainsi que toutes les voitures et équipes engagées dans le championnat. On retrouvera également une sélection de véhicules historiques et modernes, ainsi que quelques originalités.

Si certains regrettent l'ancienne époque de Codemasters, il est notable de voir qu’Electronic Arts a su sortir son chéquier pour offrir les droits du championnat officiel de Rallye, chose que Codemasters n’a jamais proposée.

Le titre exploitera la puissance de l’Unreal Engine 5 d’Epic Games, le studio ayant tourné la page du moteur Ego exploité depuis 2007 et conservé pour les jeux de F1. On y retrouvera un mode Builder pour créer ses véhicules, ainsi qu’un mode de jeu proposant des tracés historiques.

EA Sports WRC proposera une liste de 68 véhicules et des affrontements en ligne jusqu’à 32 joueurs. La sortie est prévue sur PS5, Xbox Series et PC le 3 novembre 2023 avec un accès anticipé pour les précommandes dès le 31 octobre.