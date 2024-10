Sony a connu un échec cuisant au lancement de son nouveau FPS compétitif : Concord. Le jeu n'a tellement pas convaincu le public que la marque a décidé de le retirer du marché après seulement quelques jours, préférant rembourser l'ensemble des acheteurs que de tenter de corriger le tir.

Une stratégie plus que maladroite alors que Sony comptait énormément sur ce jeu service pour générer des revenus confortables des années durant... Mais avec seulement 25 000 exemplaires vendus et moins de 700 joueurs en ligne en simultanée, le titre est resté un four monumental.

Sony expliquait ainsi retirer son jeu de la vente, et réfléchir à son avenir, laissant en suspens l'idée que le titre pourrait être retravaillé pour revenir sous un meilleur jour... Finalement, la situation aurait évolué et Sony a tranché puisque le studio à l'origine du titre a simplement été démantelé.

Sony Interactive Entertainement a ainsi indiqué prendre la "décision difficile concernant deux de nos studios : Neon Koi et Firewalk studios". Les deux studios ont ainsi été fermés.

Hermen Hulst, responsable du développement des jeux vidéo et directeur général des studios de SIE a également déclaré " Nous tirerons les leçons de Concord et continuerons à faire progresser nos capacités afin d'assurer la croissance future dans ce domaine". Il rassure en indiquant que le jeu mobile reste un domaine de croissance prioritaire pour SIE, mais ajoute que cela nécessite également de se concentrer sur des titres qui correspondent au pedigree des studios PlayStation et qui ont le maximum de potentiel pour toucher une audience plus large à l'international.

Les deux studios, Firewalk Studio (165 employés aux USA) et Neon Koi (40 employés à Helsinki et Berlin) sont donc fermés, et Sony précise s'efforcer à réorienter certains employés touchés par ces fermetures au sein de la communauté mondiale de studios de la marque.