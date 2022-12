Aujourd'hui, nous mettons en avant l’enceinte connectée Echo Dot 5 avec deux ampoules Hue qui profitent d'une promotion sur le site d'Amazon.

L’Echo Dot voit sa nouvelle version sortir qui profite d'une meilleure qualité audio. Comme les modèles précédents, elle est compatible avec les technologies Bluetooth et WiFi (Matter). Il est possible de voir l'heure, la météo, les titres de chanson et bien plus encore en un simple coup d'oeil.

L'enceinte intègre un haut-parleur frontal de 44 mm soit 1,7" qui offre un son sans perte de qualité. Elle dispose d'un capteur de température. Pour finir, l’Echo Dot 5 est compatible avec Alexa.

Sur le site d’Amazon, l’enceinte connectée Echo Dot 5 + deux ampoules Philips HUE sont au prix de 50 € au lieu de 61 € avec la livraison gratuite. L'appareil seul est au prix de 40 €.



D'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

