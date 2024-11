Dans sa gamme d'écrans connectés, Amazon continue de voir les choses en grand et introduit un Echo Show 21. Avec Fire TV intégré et Alexa, il est équipé d'un écran FHD 1080p de 21 pouces qui est quasiment deux fois plus imposant que précédemment.

Amazon souligne un hub pour la maison connectée via une compatibilité avec Matter, une connexion directe aux appareils Wi-Fi, Thread et Zigbee. Il s'agit en outre du premier appareil Echo disposant d'une connectivité Wi-Fi 6E.

Néanmoins, les principales caractéristiques techniques de l'Echo Show 21 se retrouvent également dans une nouvelle version de l'Echo Show 15 qui conserve donc son écran de 15,6 pouces. Un processeur AZ2 Neural Edge d'Amazon à architecture cette fois-ci octocore est à la manœuvre.

Du mieux pour la caméra et l'audio

Pour l'Echo Show 21 et l'Echo Show 15 de 2e génération, Amazon passe à une caméra 13 mégapixels (au lieu de 5 mégapixels). Le cadrage automatique pour l'amélioration des appels vidéo a été mis à niveau. Le champ de vision est annoncé plus de deux fois plus grand et avec un zoom 65 % supérieur.

D'autres éléments mis en avant par Amazon sont l'ajout d'une réduction du bruit, ainsi qu'une qualité audio de meilleure facture profitant de deux caissons de basses de 51 mm et deux tweeters de 15 mm.

Rappelons que ce genre d'appareil peut être fixé sur un mur avec une orientation portrait ou paysage (une prise secteur à proximité est nécessaire). Un grand écran permet d'afficher davantage d'informations via des widgets. Une utilisation possible est de type cadre photo, en plus de la consultation de contenus vidéo en streaming.

Prix et disponibilité

Le tout nouveau Echo Show 21 et la deuxième itération de l'Echo Show 15 sont d'ores et déjà disponibles sur Amazon.