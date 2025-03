Le mois de mars 2025 s'annonce exceptionnel pour les passionnés d'astronomie et les curieux. Une éclipse lunaire totale, surnommée "Lune de sang", sera visible en France dans la nuit du 13 au 14 mars. Ce phénomène céleste, qui se produit lorsque la Terre projette son ombre sur la Lune, offre un spectacle époustouflant.

Quand et comment observer l'éclipse lunaire ?

L'éclipse commencera à 4h57 (heure de Paris) avec l'entrée de la Lune dans la pénombre. Le moment le plus spectaculaire, où la Lune revêtira sa teinte rougeâtre, aura lieu entre 6h26 et 7h31. Pour profiter au maximum de ce phénomène, il est conseillé de se trouver dans un endroit dégagé, loin de la pollution lumineuse des villes. Les côtes bretonnes sont particulièrement recommandées pour une observation optimale. Voici les horaires clés à retenir :

Début de l'éclipse : 4h57

Plein pénombre : 6h09

Plein pénombre : Entrée dans l'ombre : 6h26

Entrée dans l'ombre : Maximum de l'éclipse : 7h58

Maximum de l'éclipse : Fin de l'éclipse : 11h00

Les conditions météorologiques joueront un rôle crucial dans votre expérience d'observation. Un ciel dégagé est essentiel pour apprécier pleinement le spectacle. En cas de mauvais temps, il est bon de garder à l'esprit qu'une autre éclipse lunaire sera visible en fin d'année, le 7 septembre 2025.

Pourquoi cette éclipse est-elle si spéciale ?

La particularité de cette éclipse réside dans sa nature totale. Lorsqu'une éclipse lunaire se produit, la Terre se positionne entre le Soleil et la Lune, projetant ainsi son ombre sur notre satellite naturel. Ce phénomène est souvent surnommé "Lune de sang" en raison de la couleur cuivrée que prend la Lune lorsqu'elle est entièrement dans l'ombre terrestre. Cette teinte rougeâtre est causée par la diffusion des rayons du soleil à travers l'atmosphère terrestre. Les ondes rouges et oranges sont plus susceptibles d'atteindre la Lune pendant cette phase, créant ainsi un spectacle visuel unique.

Comment bien se préparer pour l'observation ?

Bien que l'observation d'une éclipse lunaire soit sans danger pour les yeux, des jumelles ou un télescope peuvent enrichir votre expérience. Si vous souhaitez prendre des photos, pensez à opter pour un trépied afin de stabiliser votre appareil.

Enfin pour celles et ceux qui souhaiteraient partager ce moment et obtenir plus d'informations, des rencontres sont organisées par différents clubs d'astronomie à travers la France avec des retransmissions en direct de télescopes et le prêt de matériel sur place.

Quelles autres observations astronomiques en mars ?

Mars 2025 ne se limite pas seulement à l'éclipse lunaire. Une autre éclipse solaire partielle aura lieu le 29 mars, visible depuis toute la France. Ce phénomène sera très différent car il nécessitera des précautions spécifiques pour éviter d'endommager vos yeux.

L'éclipse se tiendra le 29 mars avec un début à 10h57 et une fin de l'observation à 12h56. Ce sont les régions nord-ouest de la France qui bénéficieront des s conditions d'observation avec un soleil occulté à environ 32% par la Lune.