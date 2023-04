Ce 20 avril, l'Australie, l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont pu profiter d'un spectacle particulièrement rare : une éclipse solaire hybride.

Baptisée "éclipse Ningaloo" en référence à la zone géographique qui a pu y assister, l'événement était différent en fonction du positionnement géographique du spectateur : éclipse totale pour certains, éclipse annulaire (un anneau de lumière était visible à l'extérieur du disque solaire obscurci par la lune) pour les autres.

C'est principalement au nord-ouest de l'Australie que l'éclipse aura été totale, tandis que dans le reste des zones concernées, l'éclipse a évolué au fil de l'événement : totale, annulaire, perlée...

Darkness has descended on the remote Western Australia town of Exmouth as a total solar eclipse formed. Read more: https://t.co/7M7cRNqv0f #SolarEclipse2023 pic.twitter.com/EjzuMN4YNk

Les photos de l'événement se sont multipliées sur la toile avec des images saisissantes. Il faudra attendre le mois d'octobre prochain pour assister à nouveau à ce type de phénomène, après quoi il faudra patienter jusqu'en 2031.

The first solar eclipse pic from me (not maximum yet) ? pic.twitter.com/ydtqWZ8Dkf

Today's #eclipse seen from 36,000km away by Japan's Himawari weather satellite!



You can see the Moon's shadow zooming from left to right.



Data: @jma_kishou, processing: Me / @NCEOscience pic.twitter.com/nXavukdU34