Le 30 septembre dernier, le rover de la NASA Perseverance en activité sur Mars a tourné sa caméra vers le ciel le temps d'une éclipse partielle.

La lune de Mars Phobos s'est ainsi positionnée pile entre la planète et le soleil, offrant une éclipse solaire partielle. Il s'agit de la plus grande des deux lunes de Mars, et elle se distingue de notre satellite naturel de par sa forme plus chaotique.

Alors qu'une grande partie des lunes du système solaire affichent une configuration globalement ronde, Phobos quant à elle tire plus du gros astéroïde que d'une sphère.

Phobos mesure 27 km de long pour 22 km de large et 18 km de haut. Elle orbite à seulement 6000 km de Mars, soit 64 fois plus proche que la distance Terre-Lune ( 384 000 km en moyenne). Du fait de son orbite proche, Phobos réalise le tour de Mars en seulement 8 heures, elle est donc visible plusieurs fois par jour.

À ce jour, l'origine de Phobos reste un mystère pour les scientifiques. Sa forme pourrait suggérer qu'il s'agit d'un astéroïde ayant été progressivement capté par l'attraction de Mars, mais son orbite est jugée bien trop régulière pour confirmer cette origine. Elle pourrait alors être le résultat d'une collision entre Mars et un autre corps céleste, les débris résultant de cette collision se seraient alors agrégés au fil des années, à moins que sa formation ne renvoie à la formation même de Mars, résultant de deux corps distincts.