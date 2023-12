Saviez-vous qu'il était possible d'économiser de l'argent en regroupant vos abonnements fixe et mobile ? Pour cela, vous pouvez comparer les offres box et mobile de tous les opérateurs directement et choisir celle qui vous convient le mieux.

En effet, de nombreux opérateurs proposent différentes box internet et forfaits mobiles à des prix variés, c'est donc à vous de composer votre pack selon vos besoins. Nous vous présentons ici 3 offres qui devraient satisfaire le plus grand nombre, mais à vous de créer votre offre groupée en fonction de vos besoins.

Offre Bouygues Bbox fit Fibre + 100Go - 5G

Cette offre groupée comprend donc un abonnement internet fibre et un forfait mobile comme par exemple :

La Bbox fit Fibre à 18,99 €/mois (p endant 6 mois puis 32,99 €/mois). Il s'agit de la box la plus simple avec f ibre rapide (débit symétrique de 400 Mb/s) mais sans box TV. Le forfait mobile Bouygues 100 Go 5G à 10,99 €/mois (p endant 6 mois puis 25,99 €/mois) avec 100 Go u tilisables en France, Europe, DOM et Suisse, a ppels et SMS illimités en France et depuis Europe, DOM, Andorre et Suisse.





Cette offre vous engage pendant 1 an et est disponible jusqu'au 22 décembre. Vous pouvez consulter ici toutes les autres offres groupées de Bouygues Télécom.

Offre SFR Box Fibre Starter + 250Go - 5G

SFR propose également une offre groupée avec par exemple :

La SFR Box 7 Fibre Starter à 22,99 €/mois (pendant 6 mois puis 34,99 €/mois) avec fibre très rapide (↓ 1 Gb/s ↑ 700 Mb/s), WiFi 5, SFR Box 7 TV avec image 4K HDR, 60 chaînes et services TV , appels illimités vers les fixes en France. Répéteur WiFi et box de poche 4G en option . Ce forfait vous engage pour 1 an. Le forfait mobile SFR 250 Go 5G à 16,99 €/mois (sans changement de prix après un an) avec 250 Go utilisables en France métropolitaine, appels illimités depuis la France vers les fixes de plus de 100 destinations, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et vers l'Europe et les DOM. Ce forfait est sans engagement.





Vous pouvez compléter en choisissant un smartphone à prix réduit. Cette offre est valable jusqu'au 19 décembre. Les différentes offres groupées fibre + mobile de SFR sont réunies accessibles ici.





Offre Orange série spéciale Livebox Fibre + 120Go - 5G

Terminons donc avec Orange et ses offres groupées comme par exemple avec :

La Série spéciale Orange Livebox Fibre à 34,99 €/mois (sans changement de prix) avec fibre rapide (débit symétrique de 400 Mb/s), WiFi 5, appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales, TV d'Orange avec jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur Ultra HD 4K en option. Ce forfait vous engage pour 1 an. Le forfait mobile Série Spéciale Orange 120 Go 5G à 19,99 €/mois (sans changement de prix après 1 an) avec 120 Go utilisables en France et 50 Go en Europe, dans les DOM, la Suisse et Andorre, appels illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre, et vers ces zones et la France, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre, et vers ces zones et la France. Ce forfait est sans engagement.





Vous pouvez ajouter un smartphone à prix réduit. Cette offre est valable jusqu'au 3 janvier 2024.

Orange propose en tout 8 possibilités différentes pour adapter votre offre groupée. En plus de celle que nous vous avons présentée, on peut trouver et combiner par exemple :

Livebox Fibre à 24,99 €/mois (pendant 6 mois puis 42,99 €/mois) + forfait mobile 200 Go 5G à 24,99 €/mois (pendant 6 mois puis 36,99 €/mois),





(pendant 6 mois puis 42,99 €/mois) + (pendant 6 mois puis 36,99 €/mois), Livebox Up Fibre à 31,99 €/mois (pendant 6 mois puis 51,99 €/mois) + forfait mobile 100 Go 5G à 11,99 €/mois (pendant 6 mois puis 26,99 €/mois,





(pendant 6 mois puis 51,99 €/mois) + (pendant 6 mois puis 26,99 €/mois, Livebox Max Fibre à 37,99 €/mois (pendant 6 mois puis 57,99 €/mois) + forfait mobile 240 Go 5G à 49,99 €/mois (sans changement de prix).



Retrouvez l'intégralité des offres internet et forfait mobile à la carte d'Orange sur cette page.