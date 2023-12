Développé par Airbus, Daher et Safran, EcoPulse est un démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique distribuée. Il vient de passer le cap d'une étape majeure.

Basé sur un avion monomoteur TBM 900 de Daher, EcoPulse est équipé de six propulseurs électriques intégrés. Ils sont répartis le long des ailes et complètent le moteur thermique standard. Les propulseurs électriques fournis par Safran sont entraînés par un moteur de 50 kW.

Mesurant 2,3 m de long, 75 cm de large, 20 cm de profondeur et pesant 350 kg, une batterie lithium-ion développée par Airbus Defence and Space est dimensionnée pour une haute tension de 800 volts et peut fournir jusqu'à 350 kW de puissance.

Le début d'une campagne de vols

Le 29 novembre, EcoPulse a décollé de l'aéroport de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées pour un vol d'essai d'une durée d'environ 100 minutes. Pour la première fois, les propulseurs électriques ont été activés.

" L'équipage a vérifié le bon fonctionnement de l'ordinateur de commandes de vol, de la batterie haute tension, de la propulsion électrique distribuée et du turbogénérateur électrique hybride du démonstrateur. "

Le démonstrateur a pour objectif d'évaluer les avantages opérationnels de l'intégration d'une propulsion hybride-électrique distribuée. L'accent est en particulier mis sur la réduction des émissions de CO 2 et la réduction du niveau sonore.

N.B. : Source images : Airbus.