Particulièrement connue pour ses écouteurs utilisant la technologie de conduction osseuse, la célèbre marque Shokz nous présente aujourd'hui une toute nouvelle paire d'écouteurs, les Shokz OpenFit qui assurent une qualité de son optimale pour une longue durée.

Alliant technologie et élégance, OpenFit est un véritable petit bijou de technologie innovant qui vous accompagne au quotidien que ce soit au bureau, en télétravail ou pour tout un éventail d’activités : sports doux (marche, yoga, jogging, fitness...), loisirs, écoute de musique en extérieur, etc.

Les écouteurs OpenFit offrent 7 heures d'écoute avec une charge complète, et jusqu’à 28 heures avec le boîtier de charge. Pour les utilisateurs en déplacement, une charge rapide de 5 minutes octroie jusqu’à 1 heure d'autonomie. À noter que les écouteurs sont résistants à l’eau et à la transpiration selon la norme d'étanchéité IP54.

L’OpenFit se présente sous la forme d'un crochet en tour d’oreille 'arc de dauphin'. Celui-ci est attaché à un coussin d’oreille posé au-dessus du conduit auditif, laissant ainsi l'oreille libre pour vous permettre de rester en contact avec le monde extérieur, sans compromettre le plaisir d’écoute.

Le noyau du coussin d'oreille est composé d’une double couche de silicone liquide qui s'adapte à toutes les formes d'oreille et évite toute gêne, même en cas de port prolongé.

Compact et léger, chaque écouteur pèse seulement 8,3 grammes. La séparation entre l'écouteur et la batterie permet quant à elle d'équilibrer parfaitement le poids de l'ensemble du système, pour plus de confort et de stabilité. Le système de crochet, avec passage par-dessus le pavillon, assure par ailleurs le meilleur maintien possible, évitant ainsi les risques de chute et de perte.

L'OpenFit reste en lieu et place, quoi que vous fassiez, même en pleine session de rafting ou de course à pied.

Une technologie sonore unique

L'OpenFit intègre la technologie avancée de suppression du bruit, l'IA Call Noise Cancellation, pour assurer une qualité d'appel optimale. Cette technologie a été rigoureusement testée et éprouvée dans des environnements bruyants courants tels que les gares et les intersections, permettant de filtrer jusqu'à 99,7 % du bruit ambiant.

Pendant un appel, l'OpenFit utilise des doubles microphones stratégiquement positionnés pour capter avec précision les nuances de la voix humaine, même dans des environnements bruyants. Grâce à une technique d'Adaptive Beamforming optimale, il améliore considérablement la suppression du bruit, permettant ainsi une écoute claire et une transmission vocale distincte.

À contrôler en direct

Avec ses fonctionnalités avancées, l'OpenFit offre une simplicité d'utilisation. La lecture audio et les appels peuvent être contrôlés facilement en utilisant les pavés tactiles intégrés aux écouteurs, sans avoir besoin de manipuler constamment votre appareil mobile. Ces pavés tactiles réagissent aux doubles pressions et aux pressions prolongées, offrant ainsi une interface intuitive.

De plus, l'application mobile Shokz vous permet de personnaliser davantage ces commandes selon vos préférences. Vous pouvez ajuster les fonctions attribuées à chaque geste et les adapter en fonction de vos besoins spécifiques. Cela vous offre une expérience utilisateur personnalisée et vous permet de tirer le meilleur parti de votre OpenFit en le configurant selon vos préférences.

Encore plus de technologies ?

L'OpenFit intègre la technologie DirectPitch, développée par Shokz, offrant une expérience audio qualifiée d'exceptionnelle. Cette technologie vise à fournir une qualité sonore premium, équilibrant avec précision les aigus, les médiums clairs et les basses puissantes. DirectPitch optimise le son en fonction de la distance et de l'angle de la source sonore par rapport à l'oreille humaine. Grâce à l'utilisation d'ondes inverses, elle réduit les fuites sonores vers l'extérieur, augmentant ainsi la pression sonore vers l'oreille.

Dans le même temps, la pression sonore reste relativement faible dans les autres directions du canal auditif. Cela permet aux écouteurs OpenFit de fournir un son clair, précis et immersif, tout en octroyant à l'utilisateur la possibilité de rester connecté à son environnement extérieur.

Pour enrichir davantage l'expérience audio, Shokz a également développé la technologie OpenBass. Cet algorithme propriétaire améliore les basses fréquences en acheminant les vibrations directement vers l'oreille, sans obstruer le son. Elle est combinée à un haut-parleur dynamique spécifique de 18 x 11 mm, conçus avec un diaphragme en composite très léger en deux parties. L'anneau interne, en fibre de carbone légère et résistante, restitue chaque vibration acoustique avec une grande précision. L'anneau en polymère qui l'entoure amplifie l'intensité des vibrations de l'anneau interne, produisant ainsi un son pur et riche.

Grâce aux technologies DirectPitch et OpenBass, les écouteurs sans fil OpenFit offrent une expérience audio immersive, avec une restitution précise des différents éléments sonores et des basses profondes, tout en offrant à l'utilisateur une expérience d'écoute améliorée et en lui permettant de rester conscient de son environnement extérieur.

En vente à partir du 6 juillet 2023, vous pourrez acheter les écouteurs Shokz OpenFit au prix officiel de 199,99 € sur le site de la marque, mais ils seront également disponibles chez Amazon, Fnac, Boulanger, GDT ou encore I-RUN.