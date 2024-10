Les Jours Flash Prime d'Amazon débarquent les 8 et 9 octobre avec des offres éclair sur une large sélection de produits, uniquement pour les membres Amazon Prime.

Pour rappel, Prime vous fait bénéficier de la livraison en 24 heures sur de nombreux articles, de retours gratuits et d’un accès à des services tels que la bibliothèque Kindle, Prime Vidéo, Amazon Music et Prime Gaming. L’abonnement coûte 69,90 € par an ou 6,99 € par mois.

Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours pour profiter de ces avantages.

Les étudiants, quant à eux, peuvent souscrire à Prime Student avec 90 jours d'essai gratuit, puis un tarif spécial de 3,49 €/mois au lieu de 6,99 €/mois.

