Aujourd'hui, nous allons vous parler des promotions sur les écouteurs Bluetooth.

Commençons avec les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Il s'agit d'écouteurs sans fil intra-auriculaires avec une nouvelle puce Bluetooth 5.2 qui réduit les interférences, donne un son plus clair et une connexion plus rapide.

Les écouteurs possèdent une batterie longue durée de 18 heures lorsqu'ils sont utilisés avec le boîtier, et 5 heures s'ils sont chargés. L'IP54 protège contre la poussière et garantit leur étanchéité, vous pouvez donc vous en servir sans crainte même pendant vos séances de sport.

Les haut-parleurs haute fidélité intégrés de 6 mm fournissent un son clair et couvrent le bruit ambiant.

Les écouteurs sont en silicone souple confortable, avec une forme "oreille de chat" qui s'adapte parfaitement sans vous gêner.

On peut facilement contrôler la musique et répondre aux appels en tapotant l'arrière du boîtier.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont au prix réduit de 17,50 € au lieu de 32,99 €, soit 47% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.

D'autres écouteurs Bluetooth affichent une réduction, à savoir :

