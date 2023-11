Aujourd'hui, focus sur les écouteurs sans fil Baseus Bowie MA10, en promotion chez Amazon en ce moment pour le Black Friday.

Conçus par Baseus, la marque d’électronique grand public plusieurs fois récompensée, les Bowie MA10 offrent une qualité audio saluée par plusieurs compositeurs de renom récompensés aux Oscars.

Ils sont dotés d'une réduction active de bruit hybride à double entrée qui peut capter et réduire automatiquement 95% du bruit ambiant, et ce jusqu'à -48 dB.

Les 4 micros ENC intégrés captent votre voix avec précision et masquent le bruit de fond, pour des appels ou chats vidéo toujours clairs.

Les Bowie MA10 vous font bénéficier d'une autonomie de 8 heures sur une seule charge et d'une autonomie totale avec le boîtier chargeur de pas moins de 140 heures. La charge complète du boîtier se fait en 1,5 heure seulement.

Les écouteurs sont particulièrement adaptés pour les entraînements sportifs et sont confortables. Avec leur indice d'étanchéité IPX6, ils résistent à la sueur, à l'eau et à la pluie, et peuvent être portés pendant une longue durée sans vous faire mal.

Ils supportent le Bluetooth 5.3 qui permet de vous connecter à 2 appareils en même temps et de les commuter instantanément, et qui offre une grande vitesse de connexion et une stabilité impeccable.

La technologie avancée à faible latence de Baseus de 0,038 s assure une parfaite synchronisation de l'image et du son lorsque vous jouez ou regardez des films.

Les écouteurs sans fil Baseus Bowie MA10 sont au tout petit prix de 20,51 € avec le cumul d'une réduction spéciale Black Friday de 5% et d'un coupon de -10% à activer sur le site (valide jusqu'au 30 novembre). La livraison est gratuite.

