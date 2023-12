CMF, marque à bas prix de la firme britannique Nothing, a réussi son pari de créer de nouveaux écouteurs Bluetooth abordables sans pourtant transiger sur la qualité et la performance : les Nothing CMF Buds Pro.

Ils sont dotés d'une réduction de bruit active jusqu'à 45 dB, de 6 microphones avec la technologie Clear Voice pour des voix nettes ainsi que de capteurs de port qui mettent l'audio en pause lorsqu'on les retire.

On est également moins dérangé par le bruit du vent grâce à une structure retravaillée, et un mode laisse passer les sons ambiants afin de rester conscient de son environnement.

Ils offrent une écoute prolongée : jusqu'à 39 heures d'autonomie avec le boîtier, jusqu'à 11 heures sans réduction de bruit et jusqu'à 6h30 avec l'ANC activée (réduction de bruit active). Une charge rapide est aussi disponible et permet 5 heures d'utilisation pour à peine 10 minutes de recharge.

Les écouteurs sont certifiés IP54 et résistent sans problème à la pluie, la transpiration et la poussière.

Ils sont compatibles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour l'appairage rapide avec Android et Windows et sont dotés du Bluetooth 5.3.

Au niveau du son, des transducteurs dynamiques augmentent les basses fréquences, pour des graves plus profonds et précis. Les Nothing CMF Buds Pro prennent aussi en charge les codecs audio Bluetooth traditionnels AAC et SBC.

Les écouteurs sans fil Nothing CMF Buds Pro gris foncé sont proposés à 45 € sur Rakuten, et en gris clair et orange au même prix, ainsi que chez Amazon à 49 € en 3 coloris.

Ils sont également disponibles chez Cdiscount à 39,99 € en gris foncé, gris clair et orange.