Aujourd'hui, focus sur les nouveaux écouteurs sans fil OpenWear Stereo Pro de Xiaomi.

Les OpenWear Stereo Pro sont conçus pour les utilisateurs qui veulent rester attentifs à leur environnement sans renoncer à la qualité audio. Leur conception ouverte allie confort d'utilisation et performance sonore, les rendant adaptés à un usage quotidien et aux activités sportives.

L'accent est mis sur le confort pour un port prolongé. Les écouteurs sont légers, recouverts de silicone doux et intègrent un fil de titane à mémoire de forme pour un maintien stable. Leur système de fixation ergonomique en trois points répartit la pression de manière uniforme, ce qui les rend à peine perceptibles. Ce design fin a également été pensé pour limiter les interférences avec le port de lunettes.

Sur le plan acoustique, les OpenWear Stereo Pro s'appuient sur une architecture hybride à plusieurs haut-parleurs. Celle-ci combine un large haut-parleur dynamique pour les basses, deux armatures équilibrées pour les médiums et un tweeter piézoélectrique pour les aigus. Le rendu sonore est ajusté en collaboration avec Harman AudioEFX, qui propose plusieurs profils d'égalisation. Une fonction de son dimensionnel à 360° avec suivi des mouvements de la tête est également intégrée.

Pour répondre au problème des fuites sonores souvent rencontré sur les designs ouverts, les écouteurs intègrent un système actif anti-fuite. En plus de la structure physique, un pilote dédié émet des ondes sonores en phase inverse afin de limiter la perception du son par l'entourage.

Au-delà de l'écoute, les OpenWear Stereo Pro intègrent plusieurs fonctionnalités pratiques. Ils disposent d'un mode d'enregistrement audio indépendant qui peut être activé même lorsque l'étui est fermé. Ils prennent également en charge des fonctions intelligentes comme les sous-titres en temps réel sur les smartphones Xiaomi compatibles, le partage audio pour connecter deux paires d'écouteurs à un appareil, ainsi qu'une connexion simultanée à deux appareils et l'appairage rapide via Google Fast Pair.

L'autonomie annoncée est de 8,5 heures sur une seule charge, et peut atteindre 45 heures au total avec l'étui de chargement. Une charge rapide de 10 minutes suffit pour récupérer 2 heures d'écoute. Enfin, leur certification IP54 leur assure une résistance à la poussière et à l'eau, les rendant adaptés à une utilisation sportive.

Vous pouvez obtenir les OpenWear Stereo Pro en gris, sable ou noir à 149,99 € ou 129,99 € pour les nouveaux clients sur le site officiel Xiaomi grâce au coupon de -20 € à récupérer.

3 mois d'abonnement à Spotify Premium sont également inclus pour les nouveaux utilisateurs du service.