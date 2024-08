On commence avec le nouvel écran TITAN ARMY P2510S.

Le P2510S est un écran gaming de 24,5 pouces avec une résolution QHD 2K de 2 560 × 1 440 px et une densité de pixels de 120 PPI, offrant une image plus nette et détaillée.

Il est équipé d'une dalle LCD Fast IPS, offrant une vitesse de réponse supérieure à celle des panneaux IPS traditionnels.

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms, le P2510S élimine les effets de flou et de saccade, garantissant des visuels fluides.

L'écran est doté de LED à faible lumière bleue et d’un réglage logiciel pour filtrer la lumière bleue, réduisant ainsi fortement la fatigue oculaire. Associé à la technologie DC sans scintillement, le moniteur offre une expérience visuelle plus confortable.

Avec une couverture de la gamme DCI-P3 à 95 % et une profondeur de couleur native de 8 bits, le P2510S propose des images vives et détaillées avec une reproduction fidèle des couleurs. De plus, la prise en charge du HDR10 renforce le contraste entre les zones claires et sombres, rendant les films et les jeux plus réalistes et immersifs grâce aux modes Auto, Jeu et Film.

Le P2510S est équipé de la technologie Adaptive-Sync pour réduire les déchirures et les saccades, ainsi que du Dynamic OD pour une réponse plus rapide et moins de ghosting. Il propose également 12 modes d’image pour différents scénarios ainsi que le mode Game Rush pour un gameplay à faible latence.

Grâce aux modes d’affichage PIP / PBP, le moniteur prend en charge l’affichage de deux entrées vidéo en simultané.

Vous trouverez chez Geekbuying l'écran PC gaming TITAN ARMY P2510S à seulement 239,99 € avec le code NNNFRTTP2510S et livré gratuitement depuis la Pologne.





On continue avec le TITAN ARMY P27GR.

Le moniteur de 27 pouces possède une résolution QHD 2K (2560 x 1440 px) et une densité de 108 PPI, offrant une clarté d'image exceptionnelle.

Il est équipé d'un panneau IPS ultra-rapide offrant un temps de réponse de 1 ms GTG qui élimine les déchirures d'image et les effets de ghosting, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 180 Hz.

Avec une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique sRGB et la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, le P27GR délivre des images riches, éclatantes et fidèles à la réalité. La technologie HDR10 améliore la plage dynamique, offrant des contrastes profonds et des couleurs vibrantes.

Le moniteur est doté de LEDs à faible lumière bleue et d'un filtrage logiciel pour réduire l'exposition à la lumière bleue. Grâce à la technologie DC Dimming, il assure une visualisation sans scintillement.

Améliorez vos sessions de jeu avec les fonctionnalités Game+ telles que le réticule personnalisable, la surveillance du taux de rafraîchissement en temps réel ou encore un chronomètre intégré. Avec 10 modes scène intelligents, y compris le mode Vision nocturne et l'amélioration de la visibilité dans les zones sombres, vous pouvez ajuster l'affichage pour des performances optimales dans toutes les situations.

Le mode sPX du P27GR prend en charge les connexions de console en 4K à 60 Hz avec HDR, VRR, et ALLM, garantissant des visuels de haute qualité et un gameplay fluide. La fonction PIP / PBP permet d'afficher simultanément deux sources vidéo.

Le TITAN ARMY P27GR est en promotion au tout petit prix de 149,99 € grâce au code NNNFRTTP27GR sur Geekbuying et la livraison depuis la Pologne est offerte.



Voici quelques autres modèles TITAN ARMY affichant des remises :

TITAN ARMY P2510H à 119,99 € avec le code NNNFRTTP2510H (24,5'' LCD HVA 1920 x 1080, 240Hz, 1 ms GTG, HDR10, 99% sRGB, synchronisation adaptative, OD dynamique, mode de jeu ultra-rapide, 10 modes scène, PIP / PBP, faible lumière bleue, montage mural VESA)





(24,5'' LCD HVA 1920 x 1080, 240Hz, 1 ms GTG, HDR10, 99% sRGB, synchronisation adaptative, OD dynamique, mode de jeu ultra-rapide, 10 modes scène, PIP / PBP, faible lumière bleue, montage mural VESA) TITAN ARMY C32C1S à 329,99 € avec le code NNNFRTTC32C1S (incurvation 1500R, 31,5" HVA 2K 2560 x 1440, 240 Hz, 1 ms GTG, synchronisation adaptative, HDR400, 99% sRGB, PIP / PBP, faible lumière bleue...)





(incurvation 1500R, 31,5" HVA 2K 2560 x 1440, 240 Hz, 1 ms GTG, synchronisation adaptative, HDR400, 99% sRGB, PIP / PBP, faible lumière bleue...) TITAN ARMY P32A2S2 à 349,99 € avec le code NNNFRTTP32A2 (32" Fast IPS 2K 2560 x 1440, 240 Hz, 1 ms GTG, HDR400, synchronisation adaptative, PIP / PBP, rétroéclairages E-Sport...)





(32" Fast IPS 2K 2560 x 1440, 240 Hz, 1 ms GTG, HDR400, synchronisation adaptative, PIP / PBP, rétroéclairages E-Sport...) TITAN ARMY C49SHC à 579,99 € avec le code NNNFRTTC49S (49" HVA DFHD 3840 x 1080, écran incurvé 1800R surdimensionné 32:9, 144Hz, PIP / PBP, synchronisation adaptative, charge inversée 65 W...)

