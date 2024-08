On commence par une petite présentation des trois nouveaux écrans, avec tout d'abord le Titan Army P32A2S2.

Ce moniteur de 32 pouces offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz, un temps de réponse GTG de seulement 1 ms et prend en charge le HDR 400, avec une plage dynamique étendue pour des noirs profonds et des lumières éclatantes.

Le panneau Fast IPS assure des angles de vision larges, des temps de réponse rapides et une grande précision des couleurs pour une meilleure immersion dans vos jeux. La résolution QHD de 2560 x 1440 pixels (2K) offre des détails visuels d'une très grande clarté, tandis que la couverture du spectre colorimétrique DCI-P3 à 97 % propose une palette de couleurs élargie pour une reproduction fidèle.

Optimisez vos sessions de jeu avec le mode GamePlus, qui ajuste les paramètres d'affichage selon vos besoins, avec par exemple un réticule personnalisable pour une visée plus précise. La technologie Adaptive Sync, compatible avec les GPU AMD et Nvidia, élimine les problèmes de tearing en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec celle du processeur graphique, assurant des images nettes et fluides.

Le mode faible lumière bleue permet de réduire la fatigue oculaire lors des longues utilisations, et la fonctionnalité PIP / PBP assure un affichage simultané de deux sources sur un même écran sans interférence.

Vous trouverez l'écran PC gaming Titan Army P32A2S2 à seulement 387,99 € sur Amazon grâce au code TitanArmy1.





Découvrons maintenant le Titan Army C32C1S.

Mesurant 31,5 pouces, il est doté d'un panneau VA et offre un taux de rafraîchissement exceptionnel de 240 Hz. Associé à un temps de réponse ultra-rapide de 1ms MPRT et à la technologie Adaptive-Sync, il améliore considérablement la réactivité. L'écran est également incurvé, avec une courbure de 1500R.

Grâce à une résolution 2K de 2560 x 1440 pixels, une couverture de 124 % de la gamme de couleurs sRGB et un rapport de contraste de 3000:1, il peut afficher 16,7 millions de couleurs riches et détaillées. De plus, la compatibilité HDR400 garantit une clarté optimale dans les zones sombres comme lumineuses.

Conçu pour l'e-sport, le moniteur intègre le mode GamePlus, qui vous aide à viser avec précision dans les jeux compétitifs. Il propose également des modes prédéfinis FPS et RTS pour un ajustement optimal selon le genre de jeu. De plus, il réduit la lumière bleue et utilise une technologie de gradation DC pour protéger vos yeux lors de longues sessions de jeu ou de travail.

Retrouvez le Titan Army C32C1S en promotion à seulement 379,99 € avec le code TitanArmy3 sur Amazon.



Enfin, on termine avec le Titan Army P2510S.

Il est présenté par la marque comme étant le premier écran gaming de 24,5 pouces à offrir une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Le P2510S dispose donc d'un écran de 24,5 pouces qui permet de détecter rapidement les moindres mouvements sur les bords, vous offrant ainsi une réactivité accrue. Avec sa résolution QHD 2K de 2560 x 1440 pixels et une densité de pixels de 120 PPI, l'écran garantit une image nette et détaillée, éliminant les imperfections des contours.

Doté d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et d'un temps de réponse GTG de 1 ms, le P2510S supprime les flous de mouvement et les saccades, assurant une fluidité parfaite.

Le panneau LCD Fast IPS améliore considérablement la vitesse de réponse par rapport aux IPS classiques. Vous bénéficiez d'images nettes, de couleurs vives, et de larges angles de vision.

Avec une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une profondeur de couleur native de 8 bits, le P2510S offre des couleurs riches et fidèles, prenant en charge les gammes sRGB et DCI-P3. La prise en charge du HDR10 renforce les contrastes entre les zones claires et sombres, offrant une expérience visuelle plus réaliste avec des modes Auto, Jeu et Film préconfigurés.

Grâce à la technologie Adaptive-Sync, le P2510S réduit les déchirures d’écran et les saccades. La technologie Dynamic OD accélère la réponse et diminue les effets de ghosting. Avec des fonctionnalités Game+ telles que les modes Crosshair et Loupe, ainsi que 12 modes d’image adaptés à différents scénarios et un mode Game Rush pour une latence minimale, il garantit des performances de jeu optimales.

L'écran Titan Army P2510S bénéficie d'une remise de 40 € grâce au coupon à cocher sur la page Amazon, ainsi que d'une réduction supplémentaire de 3 % avec le code TitanArmy2, pour un prix final de seulement 250,99 € !





A noter que jusqu'au 18 août, Geekmaxi propose également les même modèles parfois même moins chers avec le code NewTitanArmy qui vous faitt bénéficier d'une remise de 20 €.

Voici quelques autres modèles Titan Army que l'on peut trouver chez Geekmaxi :