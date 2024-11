Jusqu'au 2 décembre, KTC propose des remises sur sa boutique Amazon à l'occasion du Black Friday.

Spécialisée dans les produits d'affichage depuis 27 ans, KTC Technology est une marque reconnue pour ses moniteurs LCD, téléviseurs LED, écrans commerciaux, écrans médicaux, et plus encore. L’entreprise fabrique également des téléviseurs, des tablettes, des écrans AR et des moniteurs pour des partenaires internationaux comme NEC, Samsung, ViewSonic et d'autres.

Découvrez ci-dessous 3 modèles d'écrans gaming affichant des remises pour le Black Friday.

On commence avec l'écran KTC H27P22S 27".

Doté d'une résolution 4K UHD et d'un taux de rafraîchissement de 160 Hz, il offre un gameplay ultra-fluide, tandis que son panneau Fast IPS garantit des couleurs vives et des contrastes nets, avec un temps de réponse GTG de 1 ms.

Profitez d'un contraste dynamique et de couleurs haute-fidélité grâce à la certification HDR400 et à un espace colorimétrique DCI-P3 de 97,5 % (typique).

Avec ses multiples ports, incluant HDMI 2.1, DP 1.4, USB 2.0 et une prise pour écouteurs, le moniteur est facilement connectable à des ordinateurs portables et consoles.

Il est également compatible G-Sync (Nvidia) pour des images fluides sans déchirures et avec FreeSync Premium (AMD) pour une expérience de jeu fluide à faible latence, avec un taux de rafraîchissement d'au moins 120 Hz.

Son support réglable en hauteur, inclinaison, pivotement et rotation vous permet de trouver l'angle de vue parfait.

L'écran KTC H27P22S est proposé en ce moment à seulement 349,99 € au lieu de 399,99 € sur Amazon.





On continue avec le KTC H27S17 27".

Avec une résolution QHD de 2560 x 1440 px (2K), un panneau 8 bits couvrant 120 % de l’espace colorimétrique sRGB et une dalle VA incurvée 1500R, le moniteur offre 16,7 millions de couleurs pour des images nettes, réalistes et une immersion totale dans vos jeux.

Grâce à un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms, l'écran minimise le flou de mouvement et garantit une fluidité optimale de l'action. Compatible avec FreeSync et G-Sync, il élimine le déchirement de l'écran et le décalage. Il dispose également de modes FPS, RTS et RAC pour une expérience de jeu encore plus immersive.

Pour protéger vos yeux, le moniteur est équipé d'une technologie sans scintillement et d’un mode faible lumière bleue qui réduit l’exposition à la lumière bleue nocive.

L'écran intègre deux ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4 et un port USB. Il est également fourni avec un support pour ajuster l'angle et est compatible VESA.

Retrouvez l'écran gaming H27S17 au prix réduit de 159,99 € au lieu de 179,99 € sur la boutique Amazon KTC pour le Black Friday.



Enfin, on termine avec le dernier modèle, le KTC Q24T09 24".

Il offre une clarté remarquable grâce à sa résolution 1440P et 123 PPI, affichant des couleurs vives et une netteté impressionnante. Avec une luminosité de 350 cd/m², une gamme de couleurs étendue à 126 % sRGB et 1,07 milliard de couleurs (8 bits+FRC), il garantit des couleurs réalistes et une grande précision des détails.

Le taux de rafraîchissement de 180 Hz assure des mouvements ultra-fluides et réduit le flou. Profitez d'une expérience de jeu à faible latence et sans déchirement grâce aux technologies G-Sync et FreeSync qui éliminent les images fantômes. La technologie Adaptive Sync synchronise quant à elle le taux de rafraîchissement du moniteur avec le GPU pour des performances fluides et réactives.

Le moniteur propose une connectivité complète avec 2 ports HDMI 2.0 (jusqu'à 144 Hz) et 2 ports DP 1.4 (jusqu'à 180 Hz).

Grâce à la technologie à faible lumière bleue et sans scintillement, il réduit la fatigue oculaire et assure une protection efficace pendant les sessions de jeu ou de travail prolongées.



L'écran est livré avec un support VESA 100×100 mm et son inclinaison est ajustable.

Le KTC Q24T09 24" est disponible en ce moment à seulement 169,99 € au lieu de 237,49 € sur Amazon pour le Black Friday.



Toutes les promotions Black Friday sont à trouver sur la boutique Amazon de KTC.

A noter que ces écrans gaming sont également en promotion chez le revendeur GeekMaxi, avec 10€ de réduction supplémentaire en utilisant le code BFMonitor.