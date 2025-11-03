Jusqu'au 9 novembre, KTC s'associe à Amazon et Geekbuying pour proposer des réductions sur le lancement de deux nouveaux modèles d'écrans gaming, le H27T6 et le H25X7.

A cette occasion, des codes de réduction spécifiques sont activés sur les deux plateformes, permettant d'obtenir 5% de remise sur Amazon ou 10 € de réduction sur Geekbuying.

KTC H27T6

L'écran gaming KTC H27T6 associe une dalle Fast IPS de 27 pouces à une résolution QHD 2K pour offrir des images nettes et détaillées, sublimées par un volume colorimétrique de 131 % sRGB, 1,07 milliard de couleurs et une luminosité de 450 cd/m². Le rendu est riche, précis et réaliste.

Sa fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 210 Hz (overclockée) et son temps de réponse de seulement 1 ms garantissent une fluidité parfaite et une réactivité sans faille, même dans les scènes les plus dynamiques.

Compatible avec les technologies FreeSync et G-Sync, il élimine les déchirures d’image et les saccades pour une expérience de jeu fluide et immersive, tandis que la compatibilité HDR400 renforce les contrastes et la profondeur des couleurs.

Grâce à la technologie anti-lumière bleue, il préserve vos yeux lors des longues sessions de jeu.

Le moniteur gaming KTC H27T6 est disponible chez :

KTC H25X7

Le KTC H25X7 propose un écran de 24,5 pouces au format 16:9 avec une résolution Full HD 1920 x 1080 px, offrant une image nette et détaillée pour un confort visuel optimal. Sa compatibilité HDR400 renforce le contraste entre les zones claires et sombres pour des images plus dynamiques et réalistes.

Doté d’une dalle Fast IPS, il garantit des angles de vision larges et une excellente précision des couleurs avec une couverture de 97 % sRGB, une luminosité de 400 cd/m² et 16,7 millions de couleurs, pour un rendu fidèle et éclatant.

Sa fréquence de rafraîchissement exceptionnelle de 400 Hz (overclockée) et son temps de réponse de 1 ms MPRT assurent une fluidité parfaite et une réactivité instantanée, tandis que la compatibilité FreeSync et G-Sync élimine toute déchirure ou saccade d’image pour une expérience de jeu ultra-fluide.

Il intègre également un mode sans scintillement et une réduction de la lumière bleue pour limiter la fatigue oculaire.

Vous pouvez retrouver le KTC H25X7 sur :